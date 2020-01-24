Диспетчер-антисемит отменил заказ, узнав, что клиентка посетила выставку о жертвах Холокоста в Твери

Посещение выставки, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста, обернулось для жительницы Твери Ольги Козловой испорченным настроением.

21 января, в свой день рождения, она побывала на открытии фотовыставки в Доме народного творчества имени Лизы Чайкиной. Когда возвращалась, пошел дождь. Ольга промокла и стала вызывать такси одной из транспортных фирм.

«Приятный мужской голос представился мне Рустамом (или Русланом), узнал меня, потому что я уже вторично в этот день вызывала такси, принял заказ и поинтересовался, где я побывала. Я рассказала про выставку», - делится тверичанка.

Узнав, что выставка посвящена преследованию и массовому уничтожению евреев, диспетчер ответил коротко и жестко: «Ну и правильно это всё с ними сделали!» Ошарашенная клиентка такси успела лишь произнести: «Так говорить нельзя!», но на том конце провода уже повесили трубку.

Однако это лишь часть истории, самая эмоциональная. То, что было дальше, можно назвать не только непрофессионализмом, но и осознанным разжиганием межнациональной розни. А это, кстати, грозит уголовной ответственностью, предусмотренной законодательством России.

Подождав такси минут десять, окончательно промокнув, Ольга вновь позвонила в транспортную фирму и с удивлением узнала от девушки, что никакого заказа не поступало! Проверка и имя оператора ничего не дали. Вернее, дали подтверждение: «Заказа от вас не было!» Женщине пришлось вызывать такси заново. - Ещё через десять минут приехала машина, довезли меня домой, промокшую и промёрзшую. Дома - гости, подарки. А у меня перед глазами страшные фотографии с выставки и приятный мужской голос: «Правильно это всё с ними сделали!»

Ольге пришлось вызывать такси повторно. Фото: из архива Ольги Козловой

«Мы кто? Мы в какой стране живём?» - спрашивает себя и всех нас Ольга. Кстати, забыть о сложившейся ситуации тверичанка не хочет. Претензию по телефону ей не разрешили оформить, сказали, что надо идти в офис или оформить жалобу через сайт, что Ольга и сделала. Ответа на электронное письмо пока не поступило. В офис дозвонились и мы. И получили совсем другой комментарий:

- Пусть девушка позвонит нам, мы примем претензию по телефону. После этого мы как минимум составим разговор с данным оператором.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ольга Спиридонова, юрист «КП»-Тверь»

Ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды (в том числе по национальному признаку), совершенные публично, предусмотрена в ст. 20.3.1 АПК РФ, в ст. 282 УК РФ.

Так как это было не публичное действие, можно обратиться в суд в частном порядке. За оскорбление предусмотрена ответственность по статье 5.61 АПК РФ.

Сама услуга перевозки легковым такси - это договор публичной оферты. В случае отказа предоставить услугу без уважительных причин клиент может пожаловаться руководству фирмы, а также обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.