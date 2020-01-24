2020-01-24T10:59:23+03:00
Политика

Спикер парламента Тверской области встретился с руководством регионального ОНФ

Сергей Голубев и Евгений Калёкин обсудили, как плодотворней сотрудничать и взаимодействовать
Алина ПЕТРОВА
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На встрече. Фото: пресс-служба ЗСТОНа встрече. Фото: пресс-служба ЗСТО
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Главной темой рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с главой регионального исполкома ОНФ в Тверской области Евгением Калёкиным стало взаимодействие в рамках реализации на территории региона задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию. Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам осуществления национальных проектов и государственных программ в Тверской области. Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» (сокращенное наименование - Общероссийский народный фронт, ОНФ) – было создано в мае 2011 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина и объединяет активных и неравнодушных жителей нашей страны. Суть своей работы ОНФ определяет формулой «гражданская инициатива - сотрудничество - общественный контроль».

Как отметил, открывая встречу, председатель областного парламента Сергей Голубев, Общероссийский народный фронт – очень уважаемая в нашей стране и, конечно, в Тверской области организация, которая обладает большим авторитетом и делает массу позитивных дел, поддерживая курс Президента РФ.

- Ряд депутатов Законодательного Собрания имеют плотные контакты с ОНФ, а некоторые из них – даже входят в его региональный штаб. Областной парламент и Общероссийский народный фронт довольно тесно взаимодействуют, в том числе по линии тех мероприятий, которые проводятся Народным фронтом и депутатским корпусом в муниципалитетах. Законодательное Собрание заинтересовано в конструктивном сотрудничестве с ОНФ – ведь, по большому счету, мы решаем одну общую задачу, которая касается гарантий стабильности внутриполитической ситуации и безусловного соблюдения законодательства - с точки зрения того, что Законодательное Собрание принимает законы области, обеспечивает в контрольном ключе реализацию федерального законодательства на территории нашего региона. Особо хочу подчеркнуть, что ОНФ, как важнейшая общественная организация, является нашим партнером, - сказал Сергей Голубев. Со своей стороны, глава регионального исполкома ОНФ Евгений Калёкин напомнил, что одна из целей ОНФ - выстроить эффективное сотрудничество между властью и обществом.

- Наша организация - общественная, и, являясь непосредственно гласом народа, она активно взаимодействует с органами власти. Послание Президента РФ Федеральному Собранию охватило многие стороны жизни нашего общества. В нем поставлены важнейшие задачи, требующие от каждого из нас самого серьезного отношения и качества работы по их воплощению в жизнь. Во многих сферах сегодня уже реализуются национальные проекты. Вместе с исполнительной и законодательной властью мы работаем над их осуществлением. В ближайшее время предстоит решить немало задач, поставленных Президентом перед Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию». И мы будем их решать, опираясь на поддержку органов исполнительной и законодательной власти, причем как в сфере реализации нацпроектов, так и в других моментах, включая предложенные главой государства поправки в Конституцию РФ, - заявил Евгений Калёкин.

Стороны отметили, что главное поле сотрудничества ОНФ и депутатского корпуса – это совместная реализация задач, которые прозвучали в Послании Президента.

- У нас единый подход к реформе политической системы, которая предложена главой государства, - подчеркнул Сергей Голубев. - И, не менее важно, те огромные задачи для субъектов, которые были поставлены в Послании в социально-экономической его части - это, безусловно, задачи, которые в Тверской области будут реализовываться совместно. У нас есть абсолютно понятное желание обеспечить единство общества для успешного осуществления всех поставленных задач. Ведь только в условиях координации действий всех политических сил, которые поддерживают курс Президента РФ (я имею в виду исполнительную власть во главе с губернатором, основную часть депутатского корпуса и общественных активистов, где ОНФ играет особую роль), эти задачи можно решить.

Завершая встречу, стороны договорились об активизации дальнейшего сотрудничества и более тесном взаимодействии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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