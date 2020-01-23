2020-01-23T15:19:36+03:00
Политика

В новом Правительстве России есть те, кто учился в тверском Политехе, в Суворовском, да и Тверью руководил

«КП»-Тверь» поговорила с родственником одного из них
Ирина ТАРАСОВА
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В новом правительстве есть и наши земляки - как уроженцы Тверской области, так и те, кто какой-то период времени работал в регионеВ новом правительстве есть и наши земляки - как уроженцы Тверской области, так и те, кто какой-то период времени работал в регионеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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21 января премьер-министр России Михаил Мишустин представил новое правительство. Напомним, его состав обновился почти наполовину. Из сокращений: стало меньше на одно министерство (21 вместо 22) и на одного заместителя председателя (9 вместо 10).

В новом правительстве есть и наши земляки, как уроженцы Тверской области, так и те, кто какой-то период времени работал в регионе.

Юрий Борисов

В новом правительстве Юрий Борисов сохранил свою должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Окончил Калининское суворовское военное училище. Затем уехал на учебу в Москву.

Свой карьерный путь начинал с офицерских должностей в Вооруженных силах СССР. Работать в Правительстве РФ Юрий Борисов начал 18 мая 2018 года, когда стал заместителем председателя Правительства РФ.

Член бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Доктор технических наук. Имеет медали и государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Почёта, орден «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова.

Женат. Имеет двух сыновей.

Юрий Борисов свой карьерный путь начинал с офицерских должностей в Вооруженных силах СССР. Фото: ПТО

Юрий Борисов свой карьерный путь начинал с офицерских должностей в Вооруженных силах СССР. Фото: ПТО

Валерий Сидоренко

22 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства. Главой аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко. А вот его замом стал Валерий Сидоренко.

Родился Валерий Сидоренко 22 июня 1972 года в Бишкеке (Республика Кыргызстан). Однако в неспокойные времена мама с тремя детьми переехала в пригород Вышнего Волочка Тверской области. Там Валерий и закончил школу.

В 1991 году устраивается оператором станков с ЧПУ на Вышневолоцкий опытно-экспериментальный завод. В том же году уходит в армию и служит до 1993 года в Военно-морском флоте на острове Русский. Это сейчас остров - визитная карточка Владивостока, а тогда там нечем было кормить моряков, в прямом смысле... Несколько даже умерло от голода.

После возвращения в Вышний Волочек до 1995 года работает грузчиком, оператором станков с ЧПУ акционерного общества «Дороги России». Параллельно заканчивает Тверской государственный технический университет (специальности «электроснабжение» и «экономика и управление на предприятии»).

1995 - 2004 годы: работает в Федеральном казначействе по Тверской области, где его карьера стремительно идет вверх, от казначея до начальника отдела.

2004 - 2007 годы: Валерий Сидоренко уже трудится начальником управления, заместителем начальника Департамента финансов Тверской области. Затем до 2008 года возглавляет региональный департамент экономики. После чего перебирается в Москву.

2008 - 2011 годы: Сидоренко - замдиректора Департамента бюджетной политики, замдиректора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов РФ. 2011 - 2012 годы: первый заместитель руководителя Департамента финансов г. Москвы.

6 июня 2012 года назначен директором Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.

Женат, имеет троих детей.

- Отец моего внука - удивительный человек. Он первый из семьи после армии уехал из дома. Всего в жизни добился сам. Если кратко о нем, то он смелый, умный и очень перспективный. Если поставил цель, то обязательно ее добьется. А еще он замечательный отец. Если таких людей будет много в правительстве, то всё у нас будет хорошо, - поделилась с «КП» бабушка его внука Татьяна Волкова. - Хочется ему пожелать, чтобы он был в хорошем контакте с руководством. И чтобы всё у него складывалось, как и всегда.

Валерий Сидоренко назначен заместителем главы аппарата правительства. Фото: Правительство РФ

Валерий Сидоренко назначен заместителем главы аппарата правительства. Фото: Правительство РФ

Василий Толоко

Должность директора Департамента экономического развития и финансов Правительства РФ сохранил за собой Василий Толоко. Напомним, Толоко - родился 23 апреля 1972 года в Москве. Окончил МГУ имени Ломоносова. Магистр экономики стран Азии и Африки.

С середины 90-х до 2003 года служил на различных должностях ряда коммерческих банков. После чего его судьба связала с Тверским регионом на восемь лет.

До 2004 года он занимал пост советника первого замглавы администрации Твери.

В 2004 году, возглавив региональный департамент финансов, затем занял пост первого заместителя губернатора Тверской области (тогда им был Дмитрий Зеленин).

С 2009-го по 2011 год Василий Толоко был первым сити-менеджером Твери, откуда ушел на работу в Департамент межбюджетных отношений Министерства финансов РФ.

В августе 2019 года Василий Толоко стал руководителем Департамента экономики и финансов РФ.

Женат. Имеет двоих детей.

Василий Толоко сохранил должность директора департамента экономического развития и финансов Правительства РФ. Фото: ТИА

Василий Толоко сохранил должность директора департамента экономического развития и финансов Правительства РФ. Фото: ТИА

ИСТОЧНИК KP.RU

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