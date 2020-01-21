По убыли населения в Тверской области ударят пропагандой семейных ценностей, льготами и консультацией для мужчин

На повестке дня заседания областного правительства 21 января была демография. Точнее: как эту самую демографию улучшить. Ведь убывает население региона, что уж.

Статистика вещь упрямая и как и история сослагательного наклонения не знает, так вот: за последние 30 лет численность населения нашего региона снизилась на 397 тысяч человек. В 1990 году нас было свыше 1 миллиона 667 тысяч человек, сейчас стало - порядка 1 миллиона 270 тысяч. Это одна из самых внушительных потерь среди областей ЦФО. Причем если городское население Верхневолжье уменьшилось за 30 лет на 6,7%, то сельское — на почти на 11,1%.

Понятно, ситуацию надо спасать: чтобы переломить многолетнюю негативную тенденцию , в тверском регионе на ближайшие пять лет разработана специальная госпрограмма демографической и семейной политики.

Доклад по теме держала недавно назначенная на новую должность в новом министерстве министр демографической и семейной политики Тверской области Светлана Ермакова.

Заверила, за последние годы в регионе уже есть плоды самоотверженной борьбы правительства за рост населения. Внедрение дополнительных мер поддержки семей, в том числе финансовой и «жилищной», даёт результаты. Среди ярких достижений — увеличение количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, а в 2019-м – уже 11947. В 2025 должно стать не менее 15000.

Светлана Ермакова напомнила, какие льготы и выплаты уже действуют для семей. Их немало. Это материнский капитал, выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка (доходят до 500 тысяч для молодых семей при определенных условиях), единовременные и ежемесячные пособия семьям различных категорий, льготы для многодетных и малоимущих родителей и т. д. В Тверской области всего сегодня действует не меньше 20 разных видов поддержки для матерей и семей.

О мерах новой программы, которые должны привести к победе над убылью населения, министр рассказала в довольно общих чертах, без цифр. Бороться за рост населения в первой пятилетке 2020-годов в Верхневолжье начнут с разработки системы детального мониторинга ситуации, изучения опыта других регионов и даже стран, внедрения лучших демографических практик в муниципалитетах. Будет создан отдельный Совет по демографической и семейной политике, выведено на новый уровень взаимодействие регионального правительства с общественными организациями, занимающимися поддержкой института семьи. Районам, округам и городам, где с задачей повышения рождаемости будут справляться лучше всего, предусмотрят дополнительные дотации от региона. Кроме того, муниципалитетам с 30% до 20% снизят долю софинансирования областной субсидии на жилье для многодетных и малоимущих семей. Также будет создан региональный call-центр по вопросам поддержки семей с детьми, открыты новые центры здоровья семей.

Председательствовавший на заседании губернатор Игорь Руденя указал министру и присутствующему кабмину на важный аспект по предоставлению земельных участков под строительство многодетным семьям. И поручил профильным ведомствам тщательно следить за тем, чтобы участки были обеспечены инфраструктурой, в том числе сетями водо- и газоснабжения.

Своими предложениями и рекомендациями поделились приглашенные эксперты.

Директор областного перинатального центра Людмила Гребенщикова сказала, что в муниципалитетах региона необходимо организовывать филиалы возглавляемого ею ведомства. Это необходимо, чтобы беременным женщинам на местах были доступны все необходимые медуслуги. Дело уже пошло. В этом году филиалы областного перинатального центра планируется открыть в Нелидове, Ржеве и Кимрах, в следующем – в Вышнем Волочке и Бежецке.

Благочинный Удомельского округа Бежецкой епархии РПЦ Петр Губанов рассказал, что в Удомле при больничной церкви их епархией организован противоабортный кабинет. Там служители церкви при помощи психологов оказывают поддержку забеременевшим женщинам, желающим избавиться от ребенка. Дают им шанс задуматься. В итоге за 5 лет от аборта отказались и все же родили уже более 190 женщин. Петр Губанов предложил распространить эту практику и в других муниципалитетах. Губернатору идея понравилась.

Резюмируя, Игорь Руденя поручил усилить пропаганду семейных ценностей в регионе, создать информационный справочник по всем льготам, которые предусмотрены для семей в Тверской области, расширить возможности для многодетных семей по льготному посещению учреждений культуры и спорта. Также губернатор несколько неожиданно предложил ввести практику консультаций для мужчин в центрах семейного планирования. Обычно туда обращаются только женщины.