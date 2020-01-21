2020-01-21T18:18:59+03:00
Общество

Оптимизация бизнес-процессов в группе компаний «Эль Коммерс»

О будущих проектах рассказывает руководитель кооператива
Ирина СЕРГЕЕВА
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О подробностях дня сегодняшнего и будущих проектах рассказалт руководитель ГК «Эль Коммерс» Андрей Белокопытов. Фото: предоставлено ГК «Эль Коммерс»О подробностях дня сегодняшнего и будущих проектах рассказалт руководитель ГК «Эль Коммерс» Андрей Белокопытов. Фото: предоставлено ГК «Эль Коммерс»
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В последнее время все чаще обсуждают ситуацию вокруг кредитно-потребительского кооператива «Эль Коммерс».

О подробностях дня сегодняшнего и будущих проектах рассказывает руководитель ГК «Эль Коммерс» Андрей Белокопытов.

«На 2020 год у нас огромные планы. Открытие новых отделений, разработка собственного мобильного приложения, разработка и реализация удобных продуктов для привлечения в качестве пайщиков любых заинтересованных юридических лиц, продолжение работы по реструктуризации внутри самой группы компаний - все это в задачах на ближайшие полгода.

Отмечу последние события, о чем мы сообщали и ранее, - сокращение одного из предприятий, входящих в группу компаний «Эль Коммерс», полностью соответствует корпоративной политике по повышению эффективности деятельности финансовой структуры. Оптимизация проходит в спокойном плановом режиме. У КПК «Эль-Коммерс» нет кредиторской задолженности и каких-либо претензий со стороны заинтересованных лиц - членов кооператива. Мы считаем, проводимая оптимизация будет способствовать улучшению качества оказания услуг населению, поскольку наряду с улучшением сервисного обслуживания, открытием новых отделений является одной из ключевых задач в планах на 2020 год.

Также активно разрабатываются и продвигаются продукты для юридических лиц, особенно более востребованные среди данной категории как кредитные продукты.

Согласно проведенным опросам, многих наших клиентов интересует наличие отделений «Эль Коммерс» в непосредственной близости от их места жительства. С учетом данного факта на настоящий момент планируется открытие нашего отделения в Заволжском районе Твери, на улице Горького, открытие отделения состоится в марте текущего года, а до конца года также по плану открытие офисов в Московском и Пролетарском районах Твери и в Калининском районе Тверской области.

В связи с этим на вакансию «менеджер по работе с клиентами» приглашаем в нашу компанию всех ответственных и целеустремленных, желающих работать специалистов. Отправить свое резюме вы можете на почту info@el-commerce.com или звоните 47-97-12».

ИСТОЧНИК KP.RU

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