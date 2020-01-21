2020-01-21T15:30:52+03:00
Общество

От аномальной зимы в Тверской области страдают люди и растения

И лишь медведи получают удовольствие
Ирина ТАРАСОВА
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Цветение печеночницы в январе - немного тревожная сенсация. Фото: Ботанический сад ТвГУЦветение печеночницы в январе - немного тревожная сенсация. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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«Если глобальное потепление - это нежаркое лето и теплая зима, то я согласен!» На днях услышала я от коллеги по работе и поняла, что меня такое положение дел как-то совсем не устраивает. Более того, тревожит.

В мире действительно происходит что-то странное. В Африке выпадает снег, а мы, напротив, его практически не видели. Где-то холода и морозы, а в центральной части России и в середине января небольшой плюс.

«Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник.» Уверена, все знают этот стишок Маршака, как и то, что называется он «Апрель».

Однако все апрельские приметы вполне себе уживаются в сегодняшнем январе. Такой зимы у нас, пожалуй, никогда не было. Как и такой удивительной реакции природы. Поющие птицы, зеленая трава и подснежники.

Подснежники галантусы вовсю цветут Ботаническом саду. Фото: Гаяна Паника, из группы Вконтакте "Ботанический сад Тверь"

Подснежники галантусы вовсю цветут Ботаническом саду. Фото: Гаяна Паника, из группы Вконтакте "Ботанический сад Тверь"

ПОДСНЕЖНИКИ

Теплая погода разбудила в ботаническом саду Твери первоцветы южных регионов страны. В саду зацвели подснежники-галантусы, морозники, цикламены, крокусы.

- Все эти растения - выходцы с Кавказа, Крыма, Южной Европы. Проще говоря, Южная Европа повелась и среагировала на погоду, а потому в их цветении по большому счету нет ничего необычного. Для нашего региона рано, да, но не так страшно. Эти растения просто вошли в свой привычный биологический ритм, который заложен в них изначально, - комментирует директор ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев. - Но зацвела и печеночница благородная - наша, родная, местная перелеска, - и вот это немного тревожная сенсация, потому что у местных растений «характер - кремень», они не так-то просто поддаются на провокации погоды, но аномально-теплый январь и их ввел в заблуждение.

Цветение печеночницы благородной в середине января зафиксировано в ботаническом саду впервые за более чем 30 лет наблюдений. Обычное ее время цветения - конец апреля - начало мая.

Чем это грозит?

- Этой зимой растения лишились периода покоя. Это то же самое, как лишить людей сна. Растения ведь живут по четко выраженному ритму, который замкнут на определенный жизненный цикл: осенью - накопление веществ, зимой - отдых, весной - расход веществ. В этом году растение не только не уснуло, но и началось движение. А потому оно вынуждено расходовать вещества, которое запасло. По прогнозам: если аномальная зима продолжится и придет весна, то многие виды войдут в норму. Если же будут морозы, то многие растения к весне подойдут не в лучших состояниях. Многие не смогут зацвести повторно.

Кстати, в ближайшее время ожидаются морозы.

Этой зимой растения лишились периода покоя. Это то же самое, как лишить людей сна. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Этой зимой растения лишились периода покоя. Это то же самое, как лишить людей сна. Фото: Ботанический сад ТвГУ

ГРИБЫ

В соцсетях комментируют, что в Конаковском районе в лесу видели грибы, которые также перепутали зиму с весной и вылезли из земли. - Грибы - это особое царство, которое к растениям нельзя отнести. Но лично я сомневаюсь, что сейчас образуются новые плодовые тела, - считает Юрий Наумцев. - Скорее всего, люди увидели те грибы, что не замерзли с осени, да так и остались. Так сказать, остаточные позиции... Конечно, пойти сейчас в лес за подосиновиками нельзя.

МЕДВЕДИ

Известный медведь Мансур, воспитанный летчиками в Тверской области, не залег в этом году в спячку, и поэтому в Калужской области, где он сейчас и проживает на аэродроме, можно наблюдать за его поведением. Медведь бодр и весел и уходить на зимний покой не собирается.

Говорит ли это о том, что и по лесу до сих пор бродят медведи?

- Критической ситуации для медведей в нашем регионе нет, впрочем, как и для других животных, - убеждает меня генеральный директор Центра спасения медвежат Сергей Пажетнов. - Напротив, условия для них сейчас хорошие: снега и мороза нет, а значит, меньше он сожжет жира. Наши медведи ложатся в спячку. А что еще делать - кормовой базы как таковой нет, приходится спать. С новорожденными медвежатами медведица тоже не выйдет из берлоги по той же причине и будет ждать апреля. Так что массового выхода медведей к людям не ожидается. Что касается Мансура, то он живет среди людей, еды у него много, а потому залегать нет смысла. Во многих зоопарках медведи редко спят. На Камчатке, кстати, тоже. И даже у белых медведей в спячку впадают только самки. А самцы бодрствуют.

Массового выхода медведей к людям не ожидается Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Массового выхода медведей к людям не ожидаетсяФото: Алексей СТЕФАНОВ

ЗМЕИ

Некоторые внимательные жители региона заметили этой зимой и змей. Так, 17 января в парке «Южный» города Лихославля очевидец сфотографировал греющуюся гадюку. Несмотря на то что это хладнокровные животные, январь - не время для их активности.

- Зоологи дают по всем видам животных по большой части положительные прогнозы, - отмечает Юрий Наумцев, - С кормовой базой не все критично, а значит, большинство из них довольны и счастливы. Так что змеям уж точно вымирание не грозит.

Гадюку заметили в парке Лихославля. Фото: Иван Максимов

Гадюку заметили в парке Лихославля. Фото: Иван Максимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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