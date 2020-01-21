2020-01-21T11:47:33+03:00
Общество

Лучшего педагога Тверь выберет в День Святого Валентина

Стартовал городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020»
Алина ПЕТРОВА
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Вот они, кандидаты на звание лучшего учителя Твери. Фото: пресс-служба администрации ТвериВот они, кандидаты на звание лучшего учителя Твери. Фото: пресс-служба администрации Твери
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20 января в МОУ многопрофильная гимназия №12 состоялось торжественное открытие муниципального этапа конкурса «Учитель года России - 2020». Конкурсу учительского профмастерства уже почти три десятка лет. За это время в нем поучаствовали более 400 педагогов. В этом году за первое место будут бороться 9 педагогов. Их и представили широкой публике на торжественном открытии, которое прошло 20 января в гимназии №12.

Вот они, претенденты на звание лучшего учителя Твери-2020:

Иванова Ольга Игоревна (МОУ СОШ №50, учитель начальных классов);

Румянцева Юлия Викторовна (МОУ СОШ №1, учитель начальных классов);

Котова Анастасия Владимировна (МОУ СОШ №14, учитель истории и обществознания);

Беляева Елена Владимировна (МОУ Гимназия №44, учитель географии);

Муракова Ирина Владимировна (МОУ СОШ №27, учитель начальных классов);

Гаврилова Вера Владимировна (МОУ СОШ №36, учитель математики);

Околович Дарина Ивановна (МОУ Гимназия №8, учитель английского языка);

Потинян Диана Араиковна (МОУ СОШ №42, учитель русского языка и литературы);

Степин Дмитрий Константинович (МОУ СОШ №39, учитель физкультуры).

Впереди у педагогов много испытаний: I очный тур «Учитель-профессионал» продлится до 30 января. Это методический семинар и урок, который должны провести все участники. С 4 по 6 февраля будет проходить II очный тур «Учитель-мастер».

В рамках тура будут «Мастер-класс» и «Образовательный проект». На 11 февраля запланировано проведение III очного тура - «Учитель-лидер». В нем примут участие 4 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге. Это два конкурсных испытания: «Публичная лекция» и «Разговор с начальником управления образования». А в день открытия была самопрезентация, в которой учителя в творческой форме рассказывали о себе.

Лучшего учителя Твери - 2020 определят в День влюбленных 14 февраля. Концерт-финал будет во Дворце творчества детей и молодежи.

Ну а на сайте «Комсомолки» kp.ru, которая вот уже много лет является информационным партнером конкурса, в ближайшее время по традиции стартует онлайн-голосование. Так что заходите и отдайте свой голос за понравившегося педагога-конкурсанта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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