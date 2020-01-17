Депутаты парламента Тверской области посетили «Кванториум»

Здесь занимается около тысячи тверских школьников в возрасте от 8 до 17 лет.

«Кванториум» оснащён самым современным оборудованием, обучают им пользоваться опытные преподаватели, а также представители тверских вузов, промышленности и бизнеса. Тут созданы все условия для формирования у подрастающего поколения изобретательности и креативного мышления, для самореализации и воплощения в реальность самых смелых идей.

— Здесь на практике реализуется политика нашего государства, направленная на содействие ускоренному техническому развитию детей, раскрытию научно-технического потенциала российской молодёжи, — выразил своё мнение после знакомства с «Кванториумом» председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. — В Послании Президента РФ Федеральному Собранию лейтмотивом прозвучало, что необходимо создавать условия для раскрытия талантов детей.

А условия в «Кванториуме», как убедились депутаты, действительно отличные. Роботы, виртуальная и дополненная реальности, 3D-моделирование, программирование, коптеры, лучшее оборудование и настоящие профессионалы-наставники — всё это собрано для того, чтобы юные изобретатели и фантазёры смогли раскрыть свой творческий потенциал. Причём некоторые проекты, выполненные с использованием самых передовых технологий, уже выходят за границы простого детского творчества, ими начинают интересоваться даже промышленники и учёные.

— «Кванториум» — это площадка, на которой дети получают то, что, по объективным причинам, не может дать школа, — отметил Сергей Голубев. — Школьники получают здесь навыки конструирования, робототехники, навыки работы с беспилотниками. Это очень важно, потому что дети уже сейчас могут определиться со своими интересами, со своей будущей профессией.

Обучение в «Кванториуме» осуществляется бесплатно по направлениям, которые называются квантами. Их пять: IT-квантум, Аэроквантум, Промробоквантум, Промышленный дизайн, VR/AR и Хай-тек цех. С осени прошлого года в «Кванториуме» открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб». Это инновационная площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Проект реализуется по инициативе министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. Обучение в Центре ведётся по семи направлениям, они курируются интеллектуальными партнёрами, среди которых Яндекс, Lego, Samsung и др. Ежегодно здесь занимается 400 детей.

— Кроме технического направления, у нас также есть обучение английскому языку, математике и шахматам, причём шахматы пользуются у детей очень большой популярностью, — пояснил руководитель технопарка Виталий Любимов. — У нас организованно занимаются учащиеся тверских школ, гимназий, лицеев, а также все желающие.

Виталий Любимов отметил, что «Кванториум» является активным участником общегородских мероприятий, он выступил инициатором проведения в Твери всероссийского фестиваля науки NAUKA0+. Дважды в 2019 году технопарк проводил региональный отбор всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2019» и региональный этап олимпиады школьников по физике «РобоФест».

С большим интересом прошла в конце года международная тематическая смена «Академия невероятных механизмов», проводимая в рамках проекта «Кампус молодёжных инноваций». На площадке смены предлагались новые форматы коммуникаций, где молодые люди могли приобрести навыки, необходимые для взаимодействия с компаниями реального сектора экономики.

В прошлом учебном году 30 ребят приняли участие в международном соревновании инженерных команд «Кванториада». 7 воспитанников стали победителями заочного этапа и приняли участие в общероссийских финальных испытаниях в Москве. Всего же в 2019 году было проведено 352 мероприятия, в том числе выездных, в которых приняли участие более 33 тысяч человек.

— Мы убедились в том, что те немалые, исчисляемые десятками миллионов рублей, бюджетные средства, которые были направлены на организацию «Кванториума», употреблены с пользой для дела, — прокомментировал увиденное председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Артур Бабушкин. — Считаю, что появление на территории нашего региона учреждений, подобных «Кванториуму», чрезвычайно полезно и должно стать обязательным. Мы сделаем всё для того, чтобы получить средства на их развитие и из федерального бюджета, и из областного, а также привлечь внебюджетные средства.

Следует отметить, что создание «Кванториумов» — проект федеральный, он действует на территории всей России, постепенно охватывая всё новые и новые регионы. В нашей области запланировано открытие ещё одного детского технопарка, который появится в городе атомщиков — Удомле.

Однако инициаторы «Кванториумов» не ограничиваются только крупными городами. Малые населённые пункты также скоро получат возможность прикоснуться к современным технологиям.

— Сейчас готовится к запуску новая программа мобильного «Кванториума», — сказал Сергей Голубев. — Специально оборудованная техника будет выезжать на две недели в города и сельские районы. Это очень важно, особенно для сельской местности, чтобы одарённые дети не понаслышке знали, что такое 3D принтер и что такое беспилотник.