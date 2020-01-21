В Твери выбрали лучшую школьную столовую

В Твери подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая школьная столовая». В первом этапе конкурсных испытаний, который проводился в декабре прошлого года, принимали участие все общеобразовательные учреждения Твери. Отборочный тур прошли 12 школ.

- На протяжении семнадцати лет основные задачи городского конкурса «Лучшая школьная столовая» остаются неизменными: совершенствование организации школьного питания, утверждение приоритетов ценности горячего питания, распространение лучшего опыта. В столовых и буфетах школ-участниц члены жюри проверяли качество и безопасность сырой и готовой продукции, состав рациона, ассортимент используемых пищевых продуктов, - поясняют в горадминистрации.

На церемонии поведения итогов конкурса «Лучшая школьная столовая-2020» диплом победителя и ценный подарок был вручен директору МОУ СОШ № 14 Наталье Шикуновой.

Кроме того, по итогам конкурса определились победители в трех номинациях:

- «Здоровый ребенок – успевающий ученик», Гимназия № 44;

- «Лучший дизайн-проект школьной столовой», МОУ СОШ № 17;

- «За создание школьной среды, благоприятной для формирования культуры здорового питания», МОУ СОШ № 15.