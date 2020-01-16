Двести сотрудников МЧС не будут спать в крещенскую ночь в Тверской области

Ночь крещенских купаний сотрудники спецслужб всегда проводят на работе: во избежание чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев у иорданей дежурят полицейские, спасатели и медики. Нынешнее Крещение исключением не будет.

- Всего на крещенских купаниях будут нести дежурство более четырёхсот работников спецслужб, около двухсот из них — сотрудники МЧС, - рассказал журналистам начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тверской области Станислав Дмитриев. - В 24 муниципальных образованиях Тверской области согласована организация 41 купели. Все они будут обеспечены необходимым инвентарём и спасательными средствами.

В Твери купель будет в традиционном месте — на пирсе Речного вокзала (акватория Волги напротив здания Политеха). Несмотря на то, что в крещенскую ночь морозов не прогнозируют, у купели поставят тёплые палатки для переодевания. Желающим согреться предложат горячий чай.

Вахту на Речном спасатели МЧС будут нести с 18:00 субботы, 18 декабря и до того момента, как поток желающих окунуться не иссякнет.

В этом году за безопасностью планируют следить особенно пристально. Благодаря тёплой погоде может увеличиться количество желающих искупаться в несанкционированном месте, сетуют в МЧС. Несмотря на отсутствие крепкого мороза, такое купание очень опасно. А потому в популярных местах неорганизованных крещенских купаний будут дежурить патрули.

- Мы, конечно, не сможем контролировать все без исключения берега водоёмов нашего региона. Поэтому обращаемся к жителям Тверской области: не рискуйте, берегите себя и своих близких. А если вам стало известно о том, что где-то будет организована несанкционированная иордань, не оставайтесь равнодушными и сообщайте об этом, - призвал замначальника Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Пухов.

Заявить о несогласованном месте купаний можно по единому телефону вызова экстренных служб - 112.