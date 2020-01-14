Губернатор Тверской области рассказал, как мотивирует кадры на работе, и призвал бизнес выйти из тени

Двадцатиминутный доклад по теме «О госпрограмме Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020-2025 годы читал министр экономического развития региона Иван Егоров.

Ровно, складно, не для обывателей, а для спецов-экономистов. В зале как раз такие и собрались - послушать и оценить документ приглашены ведущие экономисты и представители предпринимательского сообщества региона.

- Наша работа коллегиальная. Основные задачи: улучшение демографии, рост экономики, - напутствовал собравшихся губернатор Игорь Руденя.

Доклад прошел хорошо. Из него следовало амбициозное: за пятилетку войти в пятерку передовых областей ЦФО, более 60 проектов к реализации, инвестиции по ним составят более 100 млрд рублей, под них будет создано более 17000 рабочих мест.

Говорилось о реализации нацпроектов, о внедрении инноваций в экономику, поддержке науки, выходе из «серых зон», о том, что регион должен прирасти более чем 4200 предпринимателями.

Потом было о реализации девелоперских проектов: Боровлево, Эммаус, Морозовский городок; о росте экономических зон: Кимры, Нелидово, Тверь «Лазурная», Ржев. И много чего еще. Из интересного для простого обывателя: 5 млн рублей заложено в программе на переселение граждан из морозовских казарм, по поручению губернатора к июню будет готов мастер-план по реализации проекта «Тверьэкспо». Вот в июне концепция развития проекта будет готова. После доклада приглашенные эксперты высказались по проекту.

Так, директор института экономики и управления, завкафедрой экономики и управления производством Тверского госуниверситета Давид Мамагулашвили заметил: на текущий год нет ни одного бюджетного места на факультете экономики и управления. А это значит, что, даже окончив на одни пятерки, но не имея денег, выпускник в универ поступить не сможет.

Игорь Руденя велел с этим разобраться, ведь задача сейчас формировать кадры для экономики региона, а тут - явный недогляд.

Директор Департамента проектной деятельности Правительства РФ Дмитрий Некрасов оценил программу положительно. Из замечаний: нужно отходить от формализма, быть более открытыми, эта проблема и на федеральном уровне есть, а то все министерства в переписках погрязли, плюс непонятно, что обыватель от этой программы получит, и последнее - мотивация кадров.

- Мы тоже по этому пути идем: кому к Новому году премию дали, кого уволили, тоже шевелимся в этом направлении, - пошутил Игорь Руденя.

Затем глава региона сделал корректировки по слайдам. Их в четвертьчасовом докладе было более 50, правки были по номерам. В частности, внося правки в слайд по выходу бизнеса из «серых зон», глава региона употребил неологизм: «Работать легально гораздо выгоднее, чем заниматься разным схематозом».

С правками и комментариями экспертов госпрограмма была утверждена правительством. Как улучшится жизнь простого обывателя, по итогам ее воплощения в жизнь увидим к 2025 году.

На пресс-подходе, отвечая на вопросы СМИ на тему «как вам программа и ее содержание?», Игорь Руденя сказал:

- Наши основные задачи - стимулирование в Тверской области деловой активности, создание условий для предпринимательства, поддержка инвестиционных процессов в региональной экономике. Приоритетные направления в экономике - поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства, промышленного сектора.

Также глава региона заметил, что будет внимательно слушать послание Президента Федеральному собранию, которое уже завтра. И неважных тем для региональной власти в этом документе нет, все важны.