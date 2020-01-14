2020-01-14T16:11:37+03:00
Общество

Певец из Твери Евгений Окунев призвал дарить на концертах не цветы, а корм для животных

Все собранное питание для кошек и собак он отвез в приют
Ирина ТАРАСОВА
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Евгений Окунев (четвертый слева) решил, что концерты должы не только радовать, но и приносить пользу. Фото: Сергей Алукард, из архива Евгения ОкуневаЕвгений Окунев (четвертый слева) решил, что концерты должы не только радовать, но и приносить пользу. Фото: Сергей Алукард, из архива Евгения Окунева
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Мимолетная красота или реальные поступки? Временные украшения или адресная помощь? Вопрос об этом всё чаще волнует население и Твери в том числе. Исключением не стали и прошедшие новогодние праздники, когда в сети появились споры и дискуссии на тему - что лучше: красиво украшенный город или, например, оплата операции больного ребенка?

Как бы там ни было, но свой выбор перед Рождественским концертом (12 января) сделал и тверской певец, ученик Ларисы Долиной Евгений Окунев.

Накануне в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) исполнитель попросил зрителей на этот раз не покупать ему цветы, а лучше принести корм для животных.

- Пожалуйста, если вы решили купить для меня цветы, то на эту сумму лучше возьмите корм для собак и кошек. Этим вы не только поможете животным, но и доставите мне огромное удовольствие! Я очень хочу, чтобы мои концерты не только радовали слушателей, но и приносили пользу, - призвал Евгений.

Мы собрали много-много корма! Фото: из архива Евгения Окунева

Мы собрали много-много корма! Фото: из архива Евгения Окунева

Удивительно, но, казалось бы, такое доброе предложение вызвало бурю обсуждений. Причем как восторженных, так и негативных.

«А я всегда считала, что поход «в концерт» - это праздник, красивая одежда, французские духи. Не, ну если кому-то приятно весь концерт вдыхать «ароматы» кормов, тогда нормально». Или: «По-моему, это цинично по отношению к своим поклонникам. Евгений ведь может купить корм из своего гонорара за концерт».

Как бы там ни было, но концерт 12 января удался, причем была выполнена программа максимум абсолютно по всем пунктам. В том числе и со стороны отзывчивых зрителей.

Поклонники Евгения Окунева услышали призыв певца и принесли несколько десятков мешков и пакетов самого разного корма для кошек и собак. Впрочем... и про цветы с подарками не забыли.

- Я просил вообще не покупать ничего лишнего, но меня не послушали. Хотя если раньше цветы заполняли всю комнату, то на этот раз их всё-таки было поменьше. И это прекрасно. Один, два, три, ну, десять букетов - это радует, но больше... Очень жалко, когда на следующий день уже многое завяло. А тут хоть какой-то добрый след останется, мы же набрали много-много килограммов корма. Надеюсь, это станет хорошей традицией, - беседуем с Евгением сразу после концерта.

Впрочем цветы и подарки певцу тоже подарили. Фото: из архива Евгения Окунева

Впрочем цветы и подарки певцу тоже подарили. Фото: из архива Евгения Окунева

Кстати, Женя посоветовался с «КП»-Тверь», кому лично отвезти собранную «гуманитарную помощь». Мы разузнали, и выбор певца пал на Инициативную группу защиты животных Твери. Только у одного волонтера Елены Степиной сейчас на передержке находятся 24 собаки!

Надо ли говорить, что Евгения встречали и сами волонтеры, и их питомцы. Последние словно чуяли, что к ним приехали с подарками, и молчаливо утыкались мокрыми носами в руки артиста.

Ну а жители Твери высказались куда более эмоционально:

- Здорово как! Если бы каждый исполнитель вместо цветов принимал одежду и игрушки для детских домов, корма для животных... Какому количеству нуждающихся можно было бы помочь.

- Уважаю! Браво, артист!

Евгения с кормом встречали питомцы. Фото: из архива Евгения Окунева

Евгения с кормом встречали питомцы. Фото: из архива Евгения Окунева

Певец из Твери Евгений Окунев призвал дарить на концерте не цветы, а корм для животных.Сегодня я отвёз в приют-передержку все корма, которые вы принесли вчера на мой концерт Надеюсь, что наша с вами затея перерастёт в добрую традицию А ещё я хочу сказать, что в приюте живут удивительные, ласковые, добрые создания, которым просто необходима наша любовь и поддержка! Все животные привиты и стерилизованы И если у вас есть желание и возможность подарить кров и своё тепло четвероногому другу, я с радостью съезжу с вами в приют за собакой и в дальнейшем постараюсь помочь чем смогу С любовью, Всегда ваш, #ЕвгенийОКунев

ИСТОЧНИК KP.RU

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