2020-01-12T22:01:35+03:00
Происшествия

Пожар в «Конаково Ривер Клаб» Тверской области начался с кровли гостиницы

Все посетители гостиницы эвакуированы
Ирина ТАРАСОВА
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Пожару присвоен второй уровень сложностиПожару присвоен второй уровень сложностиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Воскресный вечер 12 января выдался неспокойным. В 19.45 в Главное управление МЧС России по Тверской области поступило сообщение о задымлении на улице Пригородная в городе Конаково Тверской области.

Чуть позже выяснилось, что горит загородный комплекс «Конаково Ривер Клаб», ведущий яхт- и event-отель России. На место выехали отделения пожарно-спасательных частей №15, №20, №29, №3, №4, №72, №84, СПСЧ.

По словам очевидцев, возгорание началось с кровли пятиэтажной гостиницы. Первые новости об этом появились в группе "Подслушано в городе Конаково". А потом огонь распространился ниже по площади 20 кв. метров. Источники сообщают, что здание принадлежит бизнесмену Марку Каганскому.

По словам очевидцев, возгорание началось с кровли пятиэтажной гостиницы. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково/Ирина Протащик

По словам очевидцев, возгорание началось с кровли пятиэтажной гостиницы. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково/Ирина Протащик

- Уже через 30 минут все посетители гостиницы были на улице. Постояльцы вышли самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений. На место пожара сейчас никого не пускают. На территории - полная тьма, если не считать огня. Оттуда только что выехал микроавтобус с людьми, - сообщают очевидцы с места событий.

- А со стороны Твери заехали четыре КАМАЗа три УРАЛа, Соболь газель и Шеви Нива МЧС. Это то, что видел лично, по дороге до Ленинградки, - уточняют другие.

На месте работает полиция. Подъехала реанимация.

- Пожару присвоен второй номер сложности. На месте пожара 60 спасателей и 21 единица техники, из них пять высотных машин. Погибших и пострадавших нет, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Благодаря слаженной работе пожарных, огонь удалось сдержать.

Спустя час, в 20.48 огонь был локализован. В 21.04 объявили о ликвидации открытого горения. О полной ликвидации пожара сообщили в 21.35.

Предварительная причина пожара устанавливается.

Первые фото с пожара. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково

Первые фото с пожара. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково

На место пожара прибыла 21 единица техники, из них пять высотных машин. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково/Дмитрий Глазков

На место пожара прибыла 21 единица техники, из них пять высотных машин. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково/Дмитрий Глазков

Пожар в Конаково Ривер Клаб . Автор Вконтакте/Подслушано в городе Конаково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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