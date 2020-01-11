Актер театра и кино Андрей Мерзликин снялся в клипе гусляра из Тверской области

10 января на личной страничке в соцсетях нашего земляка, певца и музыканта из Тверской области Павла Арламова, появилось видео, где он играет на гуслях.

- Ребята, я снял крутой клип и научил Андрея Мерзликина играть на гуслях, - подписал Павел видеоролик. А потом рассказал немного о себе. - С гуслями я познакомился 14 лет назад, в музыкальной школе. Этот инструмент меня покорил своей доступностью, красотой звучания и своей историей. Гусли сопровождали меня на всем моем пути от музыкальной школы до сегодняшнего дня. После окончания музыкального колледжа я приехал с ними в Москву и поступил в РАМ имени Гнесиных, которую благополучно окончил. Гусли ближе познакомили меня с актером театра и кино Андреем Мерзликиным, Виктором Добронравовым и другими. Этот инструмент для меня как счастливый талисман, который всегда рядом на всем моем жизненном пути. Гусли доступны каждому!

Кстати, Павел Арламов родом из Торжка. Занимается фольклором с детства. И поет, и играет на нескольких инструментах, в том числе и на гуслях. Последние несколько лет он - актер театра Надежды Бабкиной «Русская песня».

Последние несколько лет Павел Арламов (в центре) - актер театра Надежды Бабкиной «Русская песня». Фото: из архива Павла Арламова

Узнав о конкурсе гусляров от Народной мануфактуры «Мир гуслей», решил принять в нем участие. Потому что любит инструмент. И любит свою родину. Это он в клипе и демонстрирует.

Начинается видео с того, как Павел играет на гуслях, сидя на закате на стоге сена. А потом спрыгивает с него и отправляется босиком по родным местам: по деревне, дороге, цветущему полю… В одной из сцен ему и подыгрывает Андрей Мерзликин. Видно, что у актера даже неплохо получается, чему он очень рад.

О том, как звезда театра и кино появилась в клипе Павла, мы спросили у него самого.

- Дело в том, что мы с Андреем очень хорошо дружим, и я его попросил, чтобы он мелькнул в этом видео. Он не отказал. Клип я снимал со своей девушкой на телефон. Только с монтажом попросил помочь. Надеюсь, всем понравится.

Кстати, тот самый Конкурс гусляров стартовал в сентябре прошлого года. Сейчас на участие в нем заявились уже более 10 музыкантов со всех уголков России. И это не предел, потому что приз за 1 место составляет 100 000 рублей(!). За 2 и 3 место участникам вручат гусли. Итоги конкурса будут подведены 2 марта.

Об участии в конкурсе читайте здесь.

Актер театра и кино Андрей Мерзликин тоже неплохо научился играть. Фото: скриншот с видео Павла Арламова

Павел снял клип и принял участие в конкурсе, потому что любит инструмент и свою родину. Фото: скриншот с видео Павла Арламова