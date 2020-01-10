Министр просвещения РФ оценила передовую школу-новостройку в Твери и рассказала, почему она против гаджетов и за школьную форму

Новенькая школа в микрорайоне Брусилово с иголочки. Здесь всё классно и суперски - по-другому и не скажешь: огромный бассейн, оснащенные по последнему слову техники кабинеты, хитроумные автоматы у столовой - с их помощью школьник может прямо на дисплее сформировать индивидуальное меню и подойти с ним на выдачу (строили школу с 2017 года в рамках нацпроекта «Образование»). Сюда уже через несколько дней придут учиться 1224 школьника, разгрузив близлежащую 53-ю школу.

- Мы очень счастливы, что наши дети будут здесь учиться! - наперебой рассказывают на камеры журналистам родители школяров.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева приехала на инспекцию школы в рамках своего рабочего визита в регион в сопровождении губернатора Игоря Рудени.

Министр проходит по кабинетам, осматривает огромные шахматы в фойе. В буфете интересуется: чем кормят? От пирожков с пылу с жару отказывается, шутит: «Мы сами как пирожки».

В школьных классах у нее встреча с родительским активом, потом с педагогами.

Говорит тихим голосом. Заставляет прислушиваться - профессиональный педагогический прием. Ее очень интересно слушать, как топового лектора в университете.

Тезисно: она против индивидуального обучения на дому, мобильников в школах, перегрузки часами и занятий в субботу. Не понимает, почему домашнее задание делают всей семьей. Почему со второго класса нанимаются репетиторы. Она категорически не приемлет термин «образовательная услуга». Так как сакральными изначально были три профессии: священник, врач, педагог. Почему так долго делают домашнее задание? Гаджеты - их надо отбирать. (Игорь Руденя поддерживает, говорит, как отнимет у своих электронные устройства, так успеваемость повышается. А у него школьников в семье трое.) Замечает: учиться нужно не «на отлично», а по возможностям. Она за школьную форму и не только в рамках одной школы, но и большей агломерации. (Игорь Руденя обещает подумать о внедрении единой школьной формы на территории Твери.) Она знает, как привлечь мужчин в профессию педагога - нужно менять сознание, популяризировать, и материальный фактор тут не ключевой.

Потом в актовом зале губернатор и министр дают старт Году памяти и славы в России. Васильева долго и проникновенно со сцены рассказывает о судьбах молодых, ушедших на фронт. Зачитывает отрывки из их писем. В 16-18 лет это были взрослые, состоявшиеся люди. Молодежь в зале слушает тихо. Всем интересно.

На пресс-подходе министр поделилась своими впечатлениями от визита:

- Замечательная школа. Что мне нравится в школах этого проекта - большие светлые помещения, всё настроено на то, чтобы ребенок здесь учился. Уверена, у этой школы большой путь, здесь будут классы с углубленным изучением предметов, она должна стать флагманом для Твери.

Губернатор Игорь Руденя отметил:

- Мы планировали вводить в строй не менее одного образовательного учреждения в год. Благодаря нацпроектам и поддержке федеральных властей получилось даже несколько в год. Еще три подобных образовательных учреждения появятся в регионе в течение нескольких лет.

Дальше путь министра и губернатора лежал в Старицу, на открытие детского сада.

На встрече с учителями.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА