5000 вызовов "Скорой", 55 пожаров и мелкие кражи - итоги новогодних праздников в Тверской области

Итоги праздника точнее всего описывают цифры. Именно за ними скрывается жизнь с ее радостями и проблемами, ошибками и выводами. Рассказывать о прошедших десяти днях (с 30 декабря по 8 января) мы начнем с итогов добрых и радостных. Но коснемся и громких происшествий, произошедших в регионе.

Всего с 30 декабря по 8 января в регионе было организовано более 530 новогодних и рождественских мероприятий в государственных учреждениях культуры, на которых побывали свыше 53 тысяч человек. Об этом рассказал 9 января на совещании с членами правительства губернатор Игорь Руденя.

В том числе состоялись выезды 760 тверских школьников, воспитанников интернатов и детских домов в театры и музеи Твери, Москвы, других регионов.

ПОЛИЦИЯ

Праздники прошли достаточно спокойно. В большей степени были зафиксированы мелкие кражи. Половина похищенного имущества возвращена владельцам.

4 января была угнана одна машина, но угонщика также удалось установить.

- Относительное спокойствие могу объяснить тем, что хорошо работает профилактика со стороны ведомства. Мы делаем все возможное, - комментирует исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД России Мария Шабанова.

ГИБДД

В прошедшие праздники ведомством было организовано круглосуточное дежурство. Что касается аварийности на территории региона, то в УГИБДД по Тверской области отмечают, что справились: «Не был допущен рост погибших людей и была снижена тяжесть последствий происшествий».

За данный период было зафиксировано 41 ДТП (увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом). Погибли четыре участника дорожного движения, один из них - пешеход. 52 человека получили травмы. Количество ДТП объясняется тремя факторами: «осенняя» зима, неготовность водителей к выпавшему снегу и несоблюдение скоростного режима.

- Учитывая прошлогодний опыт, были скорректированы наряды ДПС и отправлены на особо опасные места. Как итог, количество ДТП на этих участках было сокращено в пять раз, - комментирует замначальника УГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев.

Как только выпал снег, жители достали и снегоходы. В Кимрах водитель не справился с управлением и погиб после съезда в кювет и столкновения с деревом.

Что касается нетрезвых водителей, то их количество и ДТП, связанных с ними, снизилось в разы (на 15% ниже, чем в прошлом году). Данная тенденция наблюдается со второй половины прошлого года.

МЧС

Специалисты МЧС в период праздников работали в режиме повышенной готовности. Были проведены проверки организаций с круглосуточным пребыванием людей, в постоянном режиме обеспечено дежурство пожарных постов. В период проведения массовых мероприятий привлечено более 3513 человек, 765 единиц техники, в том числе от МЧС России - 1986 человек, 223 единицы техники.

Проведено более 2000 оперативных обследований объектов как в ночное, так и в дневное время. В круглосуточном режиме дежурили семь отдельных пожарных постов в отдаленных районах области: Кувшиновском, Торопецком, Ржевском, Калининском и Калязинском.

С 31 декабря по 8 января произошло 55 техногенных пожаров, в которых погибли четыре человека. Травмированы пять человек. В жилом секторе зафиксировано 38 пожаров, в которых погибли четыре человека, получили травмы пять человек.

Основными причинами возникновения пожаров явились нарушение при эксплуатации отопительных печей - 32%, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении - 49%, нарушение правил эксплуатации электрооборудования - 17%, поджог - 2%. Так, 2 января в Московском районе города Твери произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. Пострадали два человека. Один позже умер.

7 января зарегистрировано одно происшествие в акватории реки Остречины в Бежецке, где пострадали два человека, впоследствии один из них скончался от переохлаждения.

МЕДИЦИНА

В период праздников на Тверскую станцию скорой медицинской помощи поступило 4791 обращение. Областной Минздрав сообщает, что скорую медицинскую помощь в Твери и Калининском районе оказывали ежедневно 34 круглосуточные выездные бригады. В стационары было доставлено 1307 пациентов, в том числе 61 - с острым инфарктом миокарда, 64 - с острым нарушением мозгового кровообращения.

По данным ведомства, 38 раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на место ДТП. В авариях пострадали 25 человек, в том числе ребенок.

Среди обращений также зарегистрировано 274 ложных вызова.