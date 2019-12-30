2019-12-30T16:06:33+03:00
Общество

Полтора стакана шампанского выпьет каждый житель Тверской области на Новый год

Опубликован предновогодний рейтинг пристрастия жителей субъектов РФ к игристому напитку
Виктория ТУШКОВА
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Лишнего себе в Новый год всё-таки позволять не стоит - не очень это полезно.Лишнего себе в Новый год всё-таки позволять не стоит - не очень это полезно.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Главные атрибуты новогоднего праздника всем известны. Ёлка, оливье, мандарины, ну и, чего уж греха таить, игристое, которое у нас упорно называют шампанским. Без этого шипучего напитка вроде как и праздник - не праздник. Даже трезвенники позволяют себе пригубить бокальчик под бой курантов. А кто-то даже два или четыре.

Специалисты «РИА Рейтинг» задались целью выяснить, в каком регионе шампанское любят больше всего, и составили рейтинг субъектов РФ по популярности этого напитка в новогодние праздники.

Объём шампанского, выпитого в конкретном регионе, оценивался на основе месячной статистики Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. А доля шампанского, выпитого в среднем жителем региона в Новый год, рассчитывалась как разница между продажей шампанского в декабре и январе и среднемесячной с февраля по ноябрь. Единицей измерения был бокал объёмом 150 мл.

Тверская область заняла позицию в первой трети рейтингового списка, оказавшись на 24-м месте из 85. По данным исследования, в среднем тверичанин в Новый год выпивает 2,39 бокала игристого вина (358,5 мл). Почти полтора привычных гранёных стакана. А доля шампанского, выпитого в новогодние праздники, в годовом потреблении этого напитка составляет у нас 24,8%.

Больше всего шампанского в Новый год, согласно рейтингу, пьют жители Ненецкого автономного округа (в среднем 4,31 бокала), Мурманской области (3,82 бокала) и Камчатского края (3,69 бокала).

Менее всего расположены к игристому в Дагестане (0,23 бокала), Ингушетии (0,01 бокала) и Чечне (0,01 бокала).

Москвичи в среднем за праздник выпьют больше, чем тверичане - 3,1 бокала. Столица в списке на 13-м месте. Жители Санкт-Петербурга культурно опустошат 3,56 бокала. Питер попал на 6-е место.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Что касается соседних с нами регионов, то больше, чем тверичане, шампанского выпьют только жители Подмосковья:

Московская область - 5-е место и 3,59 бокала

Тверская область - 24-е место и 2,39 бокала

Ярославская область - 25-е место и 2,38 бокала

Вологодская область - 28-е место и 2,3 бокала

Псковская область - 29-е место и 2,22 бокала

Смоленская область - 30-е место и 2,16 бокала

Новгородская область - 34-е место и 2,13 бокала

ИСТОЧНИК KP.RU

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