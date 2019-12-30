Дмитрий Гуменюк: Твери необходима консолидация

По словам Дмитрия Гуменюка для него 2019-й год в первую очередь стал годом перемен и трансформаций. Как с точки зрения изменения понимания сути происходящих процессов, так и с точки зрения перемен в жизни города. Об этом и о том, что нам ещё только предстоит сделать в 2020 году, на встрече с депутатом журналисты поговорили подробнее.

ТРАНСФОРМАЦИИ

За этот год сформировались два основных тренда. Первый – переход многих функций и полномочий от муниципалитета на региональный уровень. Это происходит в ключе общероссийских тенденций. Яркий пример тому – транспортная реформа, которая начнёт действие в Твери и Калининском районе уже в феврале.

Второй тренд – необходимость пересмотра системы перераспределения средств между бюджетами разных уровней.

СИЛА МУНИЦИПАЛИТЕТА И БЮДЖЕТ

Государственный сервис, который обеспечивает населению муниципалитет, должен улучшиться. Для этого, опять же, должна измениться роль муниципалитетов.

- Муниципалитет – это самый близкий к людям институт государственного сервиса. Отталкиваясь от последнего послания Президента России, можно сказать, что качественных изменений в этой сфере нужно ожидать уже в ближайшее время, - считает депутат.

Финансовая калька, отражение того, что происходит в муниципалитете – бюджет. И бюджет последующих периодов должен быть иным, чем сегодня. В первую очередь это касается схемы перераспределения ресурсов. Часть средств от собираемых в городе налогов, которая остаётся в Твери или возвращается в тверскую казну, должна быть больше.

- Я надеюсь, что субъект федерации будет финансировать муниципалитет целевым методом. Как минимум, хочется рассчитывать, что областной бюджет увеличит нам поддержку по социальной сфере, - говорит Дмитрий Гуменюк.

«КРЕАТИВИТЬ» БЮДЖЕТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ, НО В ЦЕЛОМ ВСЁ НЕПЛОХО

Объективно ситуация с городской казной у нас достаточно устойчивая, считает депутат. Мы – крепкие середнячки, если брать для сравнения ситуацию в ЦФО. Главная задача сейчас – добиться справедливых межбюджетных отношений, ведь слабость муниципалитетов – как раз результат нерационального перераспределения средств.

Размер активов бюджета Твери пока ограничивает «креативность» рабочих депутатских групп. Но в этих условиях к построению бюджета города на 2020-й год депутатам всё-таки удалось подойти сбалансировано.

- Мы нашли достаточно денег на образование, постарались сбалансировать интересы разных слоёв общества. В целом – всё получилось, но чуть меньше, чем хотелось бы, - отмечает Дмитрий Гуменюк. - Бюджетом развития его, конечно, вряд ли можно назвать. Но мы получаем деньги по национальным проектам – на дороги, на школы, на Западный мост. Говорить, что мы не развиваемся, - неправильно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Единственное, что действительно не может сегодня поддержать муниципальная казна - выполнение локальных городских задач, таких, как благоустройство скверов, дворов, ремонт других территорий.

- Например, парк «Воксал». Имея прекрасную зелёную зону с большой историей, мы её не развиваем, - привёл пример Дмитрий Гуменюк.

С другой стороны, в качестве примера позитивного сдвига в деле благоустройства подобных зон можно назвать парк Победы, развитие которого активно пропагандирует Дмитрий Гуменюк. Работа над этим, правда, ещё в самом начале. По словам депутата, цель преобразования парка – не только обновить одну из главных патриотических городских зон, но и получить для неё максимально качественное архитектурное решение. Это должен быть современный и конкурентоспособный проект. Пока всё ещё впереди, начало конкурса только объявлено.

ДЕПУТАТСКИЙ МИЛЛИОН

Дмитрий Гуменюк считает, что в дальнейшем необходимо стремиться к тому, чтобы городские парламентарии использовали свои активы консолидировано. Пока эффект от вложений депутатских миллионов размазан. Но если объединить средства и усилия, вполне возможным будет решить какую-нибудь важную для города задачу. Но для этого необходимо расширить список статей, по которым можно использовать депутатский фонд.

КОНСОЛИДАЦИЯ

Дмитрий Гуменюк возглавляет Совет руководителей предприятий Твери, является директором Тверской швейной фабрики, а поэтому прекрасно знаком с проблемами тверского бизнес-сообщества. И одной из главных на сегодняшний момент считает разобщённость.

- Большое количество предпринимателей даже не знакомо друг с другом. Учитывая, что мы работаем на одной территории, это, наверное, неправильно, - объясняет Дмитрий Гуменюк.

Плюс – деловое сообщество сегодня очень ослаблено различными проблемами. Решая сиюминутные задачи, предприниматели забывают о необходимости продвижения общих идей, не объединяются для понимания общей линии работы. Это, в том числе, не даёт им развиваться.

При этом воздействовать на принятие бизнесом совместных решений могут не только крупные предприятия:

-Когда мы собирали Совет, было два основных критерия отбора. Это ресурсность предприятия и активность его руководства. С точки зрения Совета, не так важно быть крупным, если ты активен. Надо проявлять инициативу, и голос будет услышан.

Что касается ниши, в которой работает Тверская швейная фабрика, она сегодня так же трансформируется.

-Не исключено, что многие предприятия отрасли уйдут с рынка. Конъюнктура сегодня очень меняется, другими становятся потребительские предпочтения, - констатирует Дмитрий Гуменюк. – Наше предприятие сейчас стоит на пороге решения, по какому пути пойти дальше, но уходить с рынка мы точно не планируем.

2020 ГОД

- Он будет не легче этого, - поделился ожиданиями депутат. - Но если нам получится консолидироваться – бизнесу, политикам, жителям города – можно рассчитывать на хорошие результаты. Мы сегодня слишком растрачиваем свои усилия. Нам всем надо нацелиться на повышение комфорта жизни (в широком понимании) и на увеличение благосостояния. А для этого необходимо понять, куда мы движемся – как город, как общество. Если мы берёмся развивать медицинский кластер, мы должны делать это единым фронтом: политическая воля, общественность, вузы, все участники сферы. Такое объединение усилий и согласованность действий - главное, чего нам не хватает для успешного достижения целей.

Причём инструментом консолидации может стать всё, что угодно: принятая стратегия развития города, строительство каких-либо предприятий, объектов, даже те же важные для города нацпроекты.

В отношении собственных желаний и целей на будущий год Дмитрий Гуменюк сказал, что ставит перед собой глобальную задачу выстроить правильно отношения между областным и муниципальным бюджетом.

-Многое в этом году сделано, но, мне кажется, у нас есть ещё большой потенциал в развитии этих отношений, - подытожил депутат.

И ЧУТЬ-ЧУТЬ О ЛИЧНОМ

Праздновать Новый год Дмитрий Гуменюк планирует дома, с семьёй. С традиционной ёлкой, бокалом шампанского и салатом оливье. Это, кстати, одно из любимых блюд депутата.

- Мой кулинарный опыт в основном базируется на походной, быстрой, питательной и простой кухне, - поделился Дмитрий Гуменюк. - Что-то сложное я готовить не очень люблю.