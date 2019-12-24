2019-12-24T15:05:17+03:00
Общество

В Твери появился первый в России автомат для приёма целой стеклотары

Вторая жизнь стеклянной бутылки - это неоценимая помощь экологии и выгода для покупателя
Сергей ПАСТУХОВ
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Любой желающий может сдать целую стеклотару в автоматЛюбой желающий может сдать целую стеклотару в автоматФото: Сергей ПАСТУХОВ
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В России ежегодно идёт в мусор около 16 миллиардов стеклянных бутылок. И если в Европе такая бутылка повсеместно используется как оборотная тара, то в России эта практика утрачена с советских времён.

В лучшем случае у нас в стране принимают бутылки на стеклобой. Это, в целом, неплохо: при повторном использовании стеклобоя затрачивается примерно на 20% меньше энергии, сокращается загрязнение воздуха и воды.

Но имеются и ещё более интересные подсчёты. В странах, где стеклянная бутылка используется повторно, она может до 6-8 раз курсировать между производителем напитков и потребителем, прежде чем разобьётся! Это около 75% экономии энергии и неоценимая помощь экологии.

Не удивляйтесь, но именно в Твери впервые в России появилась возможность собирать стеклянные бутылки не только как бой стекла, но и как целую тару. Первый пандомат (автомат по приёму тары), собирающий целые стеклянные бутылки, уже работает в экобутике «Афанасий» на Спортивном, 8.

- Автомат принимает нашу фирменную бутылку с откидной бугельной пробкой, - рассказывает замдиректора по развитию компании «Частная пивоварня «Афанасий»» Ирина Денисова. - На заводе бутылки будут проходить цикл мойки и дезинфекции. Затем «система машинного зрения» отбракует бутылки со сколами и трещинами.

Пандомат, принимающий тару, уникален, отмечает гендиректор группы компаний «Пандомат» Дмитрий Илюхин.

- Достаточно положить бутылку в светящееся окно-приёмник, и всю работу автомат сделает за вас. Бутылка останется целой и надёжно сохранится для дальнейших этапов маршрутизации, - объяснил Дмитрий Илюхин.

В бутиках «Афанасий» бутылки с бугельной пробкой «вручную» собирают уже не первый месяц. Покупатели активно несли тару, ведь каждая сданная бутылка - это ещё и приятный бонус к покупке. Теперь процесс приёма автоматизирован и сдать бутылку ещё проще, а если на таре сохранена бугельная пробка, то ещё и выгоднее. Автомат выдаёт чек с суммой скидки в фирменных магазинах сети, скидка зависит от литража бутылки и наличия пробки.

В планах у компании - установить пандоматы во всех своих экобутиках. До конца года уже появится автомат по приёму бутылки с бугельной пробкой по адресу: ул. Красина, д. 46.

Пандомат Фото: Сергей ПАСТУХОВ

ПандоматФото: Сергей ПАСТУХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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