Юбилей: Турбины тверской ТЭЦ-4 гудят уже семьдесят лет

В 2019-м тверская ТЭЦ-4 могла бы отпраздновать своё 78-летие. Её пуск был запланирован на лето 1941-го. Но коррективы в историю станции внесла Великая Отечественная: пуск пришлось отложить до мирных времён, оборудование демонтировали и увезли на восток страны.

Турбины ТЭЦ-4 загудели лишь восемь лет спустя, 22 декабря 1949 года. Поэтому сегодня четвёртая тверская теплоэлектроцентраль празднует круглую дату - своё 70-летие.

РАЗВИТИЕ

- Это были тяжёлые послевоенные годы. ТЭЦ строили очередями, - рассказывает технический директор ТЭЦ-4 Василий Комаров. - К 1959 году было построено три очереди и станция вышла на мощность 139 мегаватт.

Технический директор ТЭЦ-4 Комаров Василий Сергеевич

ТЭЦ-4 обеспечивала энергией промышленный центр города - северо-восток Калинина. Питала «Химволокно» и «Искож». Город развивался, строилось жильё, которое необходимо было теплофицировать. ТЭЦ расширялась: в 1968 году был смонтирован и введён в эксплуатацию паровой котёл БКЗ-220. В конце 70-х - начале 80-х на ТЭЦ начали работу три водогрейных котла, немногим позже - ещё два паровых.

К девяностым годам удалось поменять устаревшее оборудование первой и второй очередей, в 1995 году заработала новая турбина ПР-12. В 2000 году заменили турбину ПТ-25, а в 2005 введена в эксплуатацию турбина Р-4.

ТРУД

Всё вышеназванное - сухие исторические факты. Но любое предприятие - это труд людей. На теплоэлектроцентрали работники трудились самоотверженно.

- До 1981 года ТЭЦ работала на торфе. Топливо разгружали вручную работники предприятия. Кусковой торф для растопок котлов тоже подавался вручную, - вспоминает Василий Комаров.

Позже удалось немного уйти от ручного труда, механизировать некоторые процессы, например на этапе подготовки топлива. В 1981 году на станцию пришёл газ. Это было существенным облегчением. Но модернизация потребовала огромных усилий: это и сама реконструкция, и эксплуатационное освоение нового топлива, и вопросы безопасности эксплуатации новых систем.

Но это был не последний нелёгкий период. Грянули девяностые. В это непростое время предприятию удалось не только выживать, но и расширяться. Большую роль в этом сыграли грамотное руководство и профессионализм коллектива.

ЛЮДИ

- Важную роль в том, как всё сложилось, сыграл главный инженер, а потом и директор ТЭЦ Владимир Сорокин. На предприятии сформировался увлечённый своей работой коллектив. Когда есть интересное дело, люди работают и сплачиваются, - уверен Василий Комаров. - Костяк этого трудового сообщества, его дух сохраняются на предприятии по сей день.

В последние годы в трудовое сообщество ТЭЦ-4 стали вливаться новые, молодые кадры.

- Отрадно, что в профессию наконец потянулась молодёжь, - отмечает заместитель технического директора теплоэлектроцентрали Алексей Сорокин. - Наряду с нашими асами отлично работают и молодые ребята. Это значит, что у коллектива есть будущее.

ЖИЗНЬ

Энергетика - это навсегда. Кто связал с ней свою жизнь, уже не уйдёт из профессии. Не задерживаются лишь те, кто пришёл сюда исключительно за длинным рублём, считают работники ТЭЦ.

Заместитель начальника котельного цеха ТЭЦ-4 Александр Романов работает на теплоэлектроцентрали с 1986 года. В своё время работа на ТЭЦ позволила молодому отцу устроить своих двоих детей в детский сад.

- В энергетике есть дисциплинированность и ответственность за своё дело. Затянуло, - улыбается Александр Романов и вспоминает свой трудовой путь. - Начал работать машинистом котлов в котельном цехе. Потом освоил водогрейные котлы. Стал старшим машинистом. А в 1993 году, 9 марта, я был переведён на должность заместителя начальника котельного цеха.

Денис Ламакин, начальник электрического цеха ТЭЦ-4, работает на теплоэлектроцентрали с 2001 года. Тогда он пришёл на предприятие на производственную практику. Закончив учёбу, вернулся.

- Начал с должности дежурного электромонтёра, - говорит Денис. - Старшие товарищи помогали. Более опытные монтёры, начальники смены. Учиться было у кого.

Жизнь на предприятии кипит. И это не только работа. Молодёжь любит спорт. Если вам удастся попасть на ТЭЦ, там обязательно продемонстрируют многочисленные кубки, выигранные работниками ТЭЦ-4 в честных спортивных баталиях с коллегами-энергетиками.

ТРУДНОСТИ

Было бы не честно закончить репортаж о жизни ТЭЦ-4, не поговорив о проблемах. Как и на любом предприятии, на четвёртой тверской теплоэлектроцентрали не обходится без специфических трудностей.

- Котельный, турбинный цеха в последнее время были нами хорошо укомплектованы новым персоналом, - говорит Алексей Сорокин. - Но пока не хватает, например, ремонтников-слесарей, работающих на турбинах и насосах. Специалисты предпенсионного возраста скоро уйдут на заслуженный отдых. Уже сегодня нам нужно готовить им смену.

На предприятии отмечают нехватку специалистов в электротехнической лаборатории. Там работают высококвалифицированные кадры и ценен каждый. Предприятию требуется до пяти лет, чтобы подготовить молодого профессионала, например электрика-релейщика, что называется, «под себя».

СЕГОДНЯ

Сегодня ТЭЦ-4 - вторая по мощностям ТЭЦ в городе, уступает она лишь своей «младшей сестре» ТЭЦ-3. Четвёртая теплоэлектроцентраль работает на установленной мощности в 88 мегаватт, тепловая мощность - 620 гигакалорий. 97% всей тепловой энергии предприятие даёт жителям Твери, обеспечивая отоплением и горячей водой Московский и Центральный районы - от 30 до 40% всего населения областной столицы. Оставшиеся 3% энергии поступают промышленным предприятиям. На предприятии трудятся 253 человека. Работает шесть цехов.

На теплоэлектроцентрали постоянно ведутся работы по модернизации и вводу нового оборудования, локальные реконструкции, производится вывод из эксплуатации неэффективных мощностей для поддержания качественного потенциала теплоэлектроцентрали. С этим сегодня ТЭЦ-4 справляется своими силами. Но, как отмечают в руководстве предприятия, масштабные, радикальные реконструкции, которых могут потребовать время и развитие индустрии, вряд ли осуществимы без пристального внимания и помощи малой энергетике со стороны государства.

Щит управления на ТЭЦ-4

Территория ТЭЦ-4

Территория ТЭЦ-4

Оборудование турбинного цеха ТЭЦ-4

Химический цех (химцех) является структурным подразделением ТЭЦ-4