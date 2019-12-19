Дума Твери приняла бюджет, легализовала памятник и добавила регалий князю

На повестке дня очередного заседания гордумы 19 декабря было много вопросов интересных и важных для жизни города - бюджет, стратегия развития Твери-2035, переименование площади с конём (этот вопрос, широко обсуждаемый в последние дни в соцсетях, в повестке не значился, профильный комитет его одобрил за несколько часов до начала заседания и его внесли «с голоса»).

Заседали с обеда и до семи вечера.

Электроника в зале сломалась несколько заседаний тому назад, и депутаты вновь голосовали своими красными депутатскими карточками. Отчего иногда возникали казусы: кто поднимет невысоко, кто опустить забудет - непонятно, как считать «за» или «против».

-Не чешите голову карточкой, а то непонятно, как вы голосуете, - строил коллег спикер Евгений Пичуев.

Но вернёмся к повестке. Первые вопросы думцы, будучи ещё полными сил, обсуждали очень долго. Предстояло узаконить установку бюста Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова и мемориальной доски заслуженному работнику культуры РСФСР, архивисту Марку Ильину.

Дело в том, что это все давно уже установлено, (памятник стоит на Краснофлотской набережной у Мемориала воинам, погибшим в локальных конфликтах, а памятная доска висит на здании Государственного архива Тверской области) а легализовывать приходится «задним числом». И это не первый раз!

Депутаты негодовали.

- Легализовывать - слово с негативным оттенком. Как будто мы что-то плохое делаем...

Обрушились на выступавшего с докладом главного архитектора Твери Алексея Жоголева: почему перед установкой одобрения депутатов не спросили; с депутатами, выходит, не считаются; развели бюрократию на два года согласований; а вдруг кто Бандере памятник установит - и его задним числом согласовывать придёт.

Но, «выпустив пар», за установку доски и бюста проголосовали положительно.

Затем был бюджет - второе и третье чтение. Глава Твери Алексей Огоньков снова на заседание не пришёл. Он их вообще не жалует, а сейчас находится на больничном. Но депутатов это не устроило - вопросов по бюджету много и защищать его должен градоначальник. В общем, опять долго говорили, но, жить-то городу надо - приняли.

Основные параметры бюджета таковы: доходы бюджета в следующем году составят 9 млрд 230 млн 446,9 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 4 млрд 055 млн 330 тыс. руб., безвозмездные поступления - 5 млрд 175 млн 116,9 тыс. руб.

Расходы запланированы в сумме 9 млрд 398 млн 153,5 тыс. руб. Дефицит бюджета - 167 млн 706,6 тыс. руб.

В 2020 году бюджет города потеряет порядка 400 млн рублей из-за изменений в законодательстве: установлен новый принцип зачисления доходов от штрафов и срок действия системы налогообложения - единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности не применяется с 1 января 2021 года.

Потом было одобрение Стратегии развития города-2035 и налоговой льготы ипподрому. С ипподромом на думу городмиристрация вышла в третий раз, два первых депутаты чиновников с льготой «прокатили», а вот в третий - одобрили. И все шло со скрипом, перепалками, взаимными упреками, обвинением городских властей в плохой подготовке документов, отсутствии диалога с думой.

Под занавес переименовали «площадь князя Михаила Тверского» в «площадь святого благоверного князя Михаила Тверского».

Из-за двух слов в названии снова были споры... иногда даже красивые.

-А если кто-то захочет добавить регалиям князя ещё и «великий» снова переименовывать будем? - адресовали думцы вопрос главному архитектору города Алексею Жоголеву.

-Ну... давайте по порядку, - отшутился тот.

Или вот эта реплика одного из парламентариев защиту переименования, хотя с ходу понять это трудно:

-У нас в церквях много икон висит с изображением святых. Они что все к Твери отношение имеют? Вот Троица... Она что здесь родилась?