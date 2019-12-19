2019-12-19T12:07:35+03:00
Общество

Тверь в ТОПе: Дудь прошёлся по «Рюмке», а Уткин - по футболу

Столица Верхневолжья «засветилась» в сюжетах известных российских видеоблогеров
Татьяна РУМЯНЦЕВАОльга ТРОФИМОВА
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Журналист Юрий Дудь в Твери записал сюжет о «Рюмке». Фото: кадр с видео YouTube/ канал «ВДудь»Журналист Юрий Дудь в Твери записал сюжет о «Рюмке». Фото: кадр с видео YouTube/ канал «ВДудь»
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«Ютубчик» в топе- поколение миллениалов и тех, кто чуть по старше или помоложе, телек не смотрит вообще. Его ловко заменил видеохостинг YouTube — сюда можно грузить видео, обсуждать, комментировать. Свои видеоканалы здесь имеют почти все популярные медийные российские персоны. Просмотры их видео мгновенно набирают Тысячи лайков, а показанное с роликах становится известным и популярным, обсуждаемыми.

На этой неделе Тверь засветилась в двух топовых видео и одном прекрасном клипе.

Так интервьюер Номер один российского Ютуба журналист Юрий Дудь (на его канал подписаны 6,4 млн человек), заглянул к нам, чтобы отснять сюжет про «Рюмку», так в народе именуют бизнес-центр "Тверь".

Дорога из первопрестольной заняла у него всего два часа по платной дороге М-11. Дудь поднялся на смотровую площадку самого известного тверского долгостроя. И оттуда писал сюжет для видеоблога, рассказывая об архитектуре и судьбе «Рюмки».

- А представляете, если бы не это свинцовое небо, а нормальное зимнее солнышко, – отметил Юрий Дудь, и оглядывая город с высоты 22-го этажа, сравнил "Рюмку" с известными Биг Беном, Крайслер-билдинг и Эйфелевой башней.

Остаётся напомнить, что здание строилось к Олимпиаде-80, но ввести его в эксплуатацию смогли лишь в 2013 году. Долгое время оно оставалось недостроенным. Сейчас внутри располагаются ресторан, офисы, гостиницы и смотровая площадка.

Если Юрию Дудю Тверь понравилась, то другой топовый видеоблогер спортивный обозреватель Василий Уткин (на его канал подписаны 337 тыс. человек) Тверь раскритиковал.

Точнее раскритиковал тверское отношение к местным футбольным клубам. В очередном выпуске своей программы "Футбольный клуб" он подверг критике российскую систему подготовки футболистов: футбольные клубы второй лиги загибаются. В качестве примера Уткин привёл Тверь и Вышний Волочёк.

- Тверь между Москвой и Петербургом. Тут самая первая большая железная дорога в мире. В Твери футбол между тем умер. В Вышнем Волочке полная задница. По сторонам посмотрите!

Причиной бедственного положения футбольных команд второго дивизиона Уткин назвал то, что «хиреют» промышленные предприятия, которые содержали команды. Вторая причина – отсутствие стратегии заработка на подготовке игроков у команд.

- Они умирают, потому что не питаются кадрами должным образом, потому что футбольные школы не работают, - заявил спортивный обозреватель.

Спортивный обозреватель Василий Уткин раскритиковал отношением футболу в регионах. Фото: кадр с видео YouTube/ канал Василий Уткин

Спортивный обозреватель Василий Уткин раскритиковал отношением футболу в регионах. Фото: кадр с видео YouTube/ канал Василий Уткин

А ещё в на этой неделе в Ютубе появился прекрасный клип на музыку Вивальди пианиста-виртуоза Евгения Соколовского. Он играл на рояле на льду замерзшего озера в Твери. Это сейчас у нас тепло, а в ноябре, когда клип снимали, ледок и морозец ещё были.

"Ничего необычного: просто конец осени, середина озера, первый лёд, рояль и пианист на коньках", - написано в аннотации к ролику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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