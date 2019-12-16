2019-12-16T12:23:44+03:00
Общество

Калининская АЭС досрочно выполнила государственное задание по выработке электроэнергии на 2019 г.

12 декабря Калининская АЭС досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 29,7 млрд кВт*ч.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Калининская атомная станцияКалининская атомная станция
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До конца 2019 года предприятие выдаст в единую энергосистему страны дополнительно еще более 1 млрд кВт*ч. Это сопоставимо с энергопотреблением Тверской области в течение 1,5 месяцев.

В региональном объеме производства электроэнергии доля Калининской АЭС составила 83,45%, что на 0,23% больше показателя прошлого года.

Высокие показатели работы атомной станции обусловлены безопасной и эффективной работой энергоблоков, оптимизацией сроков проведения ремонтной кампании, а также успешной реализацией отраслевой программы увеличения выработки электроэнергии на АЭС Концерн «Росэнергоатом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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