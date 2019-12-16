2019-12-16T12:18:21+03:00
Общество

Власти Твери обсудили межэтническое общение в сфере образования

Прошел Экспертный совет
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
На экспертном совете. Фото: администрация ТвериНа экспертном совете. Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери состоялось очередное заседание экспертного Совета по межнациональным отношениям. В нем приняли участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, заместитель Главы Администрации Твери Людмила Хоменко, руководители тверских национально-культурных объединений.

В рамках повестки дня были обсуждены проводимые в Твери мероприятия по укреплению межнациональных отношений и формированию культуры межэтнического общения в сфере образования.

В начале заседания с 20-летием со дня основания Тверской региональной общественной организации «Финский национально-культурный центр» поздравили ее руководителя Ольгу Воякину. Среди задач, которые выполняет организация – объединение людей с финно-угорскими корнями, развитие традиций финно-угорских народов на тверской земле, демонстрация финской культуры, обычаев и традиций для русскоязычного населения.

Сфере межэтнического взаимодействия было посвящено и выступление начальника управления образования администрации Твери Натальи Жуковской. В своем докладе она подробно рассказала о мероприятиях по укреплению межнациональных отношений и формированию культуры общения в учреждениях образования.

В частности, в 45 дошкольных детских садах реализуется муниципальный проект «Региональный компонент образовательной программы дошкольного образования. Ознакомление детей с городом Тверь». Также разработаны групповые познавательные программы «Правила поведения дома и на улицах города», создан учебный фильм «Правила поведения в городе Твери», электронный дидактический сборник «Мы все разные, но правила поведения у нас одни», вышла в свет «Большая и интересная книга полезных правил для детей разных национальностей».

Среди воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях Твери проводятся тематические праздники День государственного флага РФ, Международный день толерантности, День славянской письменности и культуры, День родного языка, конкурс рисунков ко Дню конституции «Мы дети твои Россия», акции, посвященные памяти Михаила Тверского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
Стал известен список участниц конкурса "Мисс Тверь 2020"
В Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет встреча с писательницей Марией Пустовит
Ботанический сад Твери приглашает на уютный праздник «Живая ёлочка»
Жительница Тверской области обокрала жилой дом в Калязине
На улицах Твери сбили двух пешеходов
В Твери пожарные тушили заброшенную двухэтажку на улице Шишкова
В Тверской области вертолет санавиации экстренно вылетал в Удомлю
В Тверской области недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены
На тверском льду "Динамо" обыграло лидера ВХЛ
Тверь завершила празднование Дня освобождения Калинина пламенем памяти и залпами салюта
Маршрутка протаранила бетонные блоки на Петербургском шоссе в Твери
В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе
Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков
На дороге в Тверской области столкнулись два квадроцикла, есть пострадавшие
Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления
В Твери на Новый год детей и взрослых научат делать открытки из серебряной бумаги
Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей
Торжественная церемония в честь Дня освобождения Калинина прошла у Обелиска Победы в Твери
В Тверской области автоугонщик украл автомобиль с парковки возле дома
В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске
Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области
В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене
В Твери возлагают цветы к мемориалам в честь Дня освобождения Калинина