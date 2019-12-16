Власти Твери обсудили межэтническое общение в сфере образования

В Твери состоялось очередное заседание экспертного Совета по межнациональным отношениям. В нем приняли участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, заместитель Главы Администрации Твери Людмила Хоменко, руководители тверских национально-культурных объединений.

В рамках повестки дня были обсуждены проводимые в Твери мероприятия по укреплению межнациональных отношений и формированию культуры межэтнического общения в сфере образования.

В начале заседания с 20-летием со дня основания Тверской региональной общественной организации «Финский национально-культурный центр» поздравили ее руководителя Ольгу Воякину. Среди задач, которые выполняет организация – объединение людей с финно-угорскими корнями, развитие традиций финно-угорских народов на тверской земле, демонстрация финской культуры, обычаев и традиций для русскоязычного населения.

Сфере межэтнического взаимодействия было посвящено и выступление начальника управления образования администрации Твери Натальи Жуковской. В своем докладе она подробно рассказала о мероприятиях по укреплению межнациональных отношений и формированию культуры общения в учреждениях образования.

В частности, в 45 дошкольных детских садах реализуется муниципальный проект «Региональный компонент образовательной программы дошкольного образования. Ознакомление детей с городом Тверь». Также разработаны групповые познавательные программы «Правила поведения дома и на улицах города», создан учебный фильм «Правила поведения в городе Твери», электронный дидактический сборник «Мы все разные, но правила поведения у нас одни», вышла в свет «Большая и интересная книга полезных правил для детей разных национальностей».

Среди воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях Твери проводятся тематические праздники День государственного флага РФ, Международный день толерантности, День славянской письменности и культуры, День родного языка, конкурс рисунков ко Дню конституции «Мы дети твои Россия», акции, посвященные памяти Михаила Тверского.