Рождественская ярмарка в Твери: полная программа мероприятий

14 декабря в самом центре Твери на Трехсвятской заработала Рождественская ярмарка. Жители и гости города могут приобрести здесь сувениры и подарки к Новому году.

До 7 января в 24-х стилизованных домиках идет праздничная торговля. Как поясняют в администрации города, на ней можно купить подарки – новогодние сувениры, изделия ручной работы и фермерские продукты. Также на ярмарке установят различные фотозоны и арт-объекты: Рождественский вертеп, сани в еловых ветках, фотозону из деревянных снеговиков и ёлок, подкову на счастье. Посетители ярмарки смогут согреться горячим чаем, безалкогольным глинтвейном и попробовать вкусные угощения.

Кроме того, на Рождественской ярмарке запланирована и развлекательная программа:

21 декабря

11:20 - 12:00 - Бесплатная экскурсия "Зимние забавы в Твери" (сбор у экрана на Трехсвятской)

15:00 - 16:00 - Народный ансамбль карельской песни "Виржи"

13:00 - 14:00 – Детская анимация "Зимние забавы с Эверестом"

14:00 - 15:00 - Концерт образцово-хореографического коллектива "Мозайка"

15:30 - 16:00 – Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой

22 декабря

11:20 - 12:00 - Бесплатная экскурсия "Зимние забавы в Твери" (сбор у экрана на Трехсвятской)

12:00 - 13:00 - Конкурс-розыгрыш с куклой «Петрушка»

13:00 - 14:00 - Мастер-класс алмазная вышивка (ООО "Города Верхневолжья")

15:00 - 16:30 – Анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой

Также праздничная программа запланирована в последние выходные уходящего года. Первого января ярмарка работать не будет, а затем организаторы предложат вниманию посетителей множество разнообразных мероприятий. Анонсы развлекательной программы будут опубликованы в официальных аккаунтах в социальных сетях администрации города Твери.