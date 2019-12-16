Политики, чиновники и общественность Твери обсудили Стратегию социально-экономического развития города

13 декабря заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин представил на суд общественности основные положения Стратегии-2035. Напомним, что решение о ее разработке было принято в июле 2018 года. Как сообщают в горадминистрации, при создании проекта учитывались мнения и предложения экспертов, представителей деловых кругов и общественности. Для того, чтобы обозначить круг наиболее актуальных проблем города, первоочередных задач и путей их решения, в СМИ проводилось анкетирование жителей. Более 2 000 человек высказали свое мнение о приоритетных задачах муниципалитета и своём видении будущего региональной столицы.

Стратегией социально-экономического развития Твери до 2035 года предусмотрено 6 стратегических целей, которые, в свою очередь, будут увязаны с реализуемыми на федеральном уровне Национальными проектами. Так, в рамках достижения цели «Человеческий капитал 2035» подразумевает рост численности населения Твери до полумиллиона человек, снижение среднего возраста горожан и повышение продолжительности жизни, увеличение до 70% доли горожан, регулярно занимающихся спортом, создание новых образовательных учреждений и полную ликвидацию второй смены в школах.

Ещё одна значимая цель – «Пространство. Реальный капитал 2035» подразумевает серьёзный прогресс в отраслях транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Так, уровень износа сетей тепло- и водоснабжения за 16 лет планируется снизить до 20% и 12% соответственно, тогда как сегодняшние показатели превышают 80%.

В рамках стратегической цели «Финансовый капитал 2035» планируется рост доли доходов бюджета от налогов на землю и имущество с 16% до 23%, увеличение инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) с 14,8 до 86 млрд рублей, а также увеличение доли частных инвестиций в основной капитал с 29,5% до 90%. Промышленному, технологическому и экономическому развитию города посвящены также цели «Рынки 2035», «Институты 2035» и «Инновации и информация 2035».

Проект Стратегии будет доработан с учетом замечаний и предложений, высказанных на финальной процедуре публичных обсуждений. Уже на следующей неделе документ будет представлен на рассмотрение депутатам Тверской городской Думы для принятия во втором чтении.