Контрольно-счетная палата Тверской области подвела итоги работы

Контрольно-счетная палата Тверской области провела расширенное заседание Коллегии, посвященное перспективам совершенствования результативности работы контрольно-счетных органов муниципальных образований в части реализации установленных полномочий. В мероприятии, которое прошло под председательством Татьяны Ипатовой, приняли участие председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководитель регионального Управления Федерального казначейства Алексей Солодов, министр финансов Тверской области Марина Подтихова, заместитель министра по делам территориальных образований Юрий Охлобыстин, руководство и аудиторский состав КСП региона, руководители контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской области.

Среди вопросов, рассмотренных на заседании Коллегии областной КСП, – новации в бюджетном законодательстве, меры по мобилизации доходов бюджета и профилактике нарушений в финансово-бюджетной сфере. Особое внимание уделено планированию контрольной и экспертно-аналитической деятельности на основе риск-ориентированного подхода. При этом акцент — на проведении совместных мероприятий с муниципальными контрольно-счетными органами, и здесь мониторинг национальных проектов на территории области является одним из приоритетов. В преддверии составления планов работы на 2020 год председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова представила коллегам из муниципалитетов ряд мероприятий, по которым целесообразно организовать совместную работу для получения полной картины по региону в таких отраслях, как строительство, дорожное хозяйство, спорт.

– Что сегодня важным является для контрольных органов? Не просто найти нарушение и кого-то наказать, а суметь так обозначить профиль рисков, суметь найти те направления, на которые указать заранее, чтобы нарушения там не были допущены. Это важным является сегодня. Средства должны быть использованы правильно и эффективно, — подчеркнула министр финансов Тверской области Марина Подтихова в своем выступлении.

В самом тесном взаимодействии контрольно-счетные органы работают с региональным парламентом и собраниями депутатов в муниципалитетах. Основное внимание – эффективности использования бюджетных средств по всем ключевым направлениям на региональном и муниципальном уровнях.

– В настоящее время перед контрольно-счетными органами стоит ответственная миссия по контролю использования бюджетных расходов при реализации национальных проектов, — подчеркнул председатель областного парламента Сергей Голубев. — Предстоит большая работа по проведению стратегического аудита, контролю за ходом и итогами реализации документов стратегического планирования, анализу социально-экономической ситуации в области. То есть контрольные мероприятия в рамках стратегического аудита должны максимально повысить эффективность национальных проектов.

Для того чтобы поставленные задачи повсеместно выполнялись на должном уровне, предпринимаются шаги по созданию единой методологической основы деятельности контрольно-счетных органов. Заместитель председателя областной КСП Елена Тузова проинформировала участников совещания о последних методических разработках, классификаторе нарушений и стандартах внешнего государственного финансового контроля, которые применяются сотрудниками Контрольно-счетной палаты региона.

– Применение стандартов призвано обеспечить соблюдение общих принципов внешнего государственного и муниципального финансового контроля, соблюдение унифицированных требований к подготовке и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и оформлению их результатов, — пояснила Елена Тузова.

В целях повышения профессиональных компетенций сотрудников МКСО, необходимых для реализации всего спектра возложенных на них полномочий, после заседания Коллегии КСП было организовано практическое занятие для представителей муниципалитетов. Сотрудники экспертно-правового отдела Контрольно-счетной палаты Тверской области провели семинар-практикум по составлению протоколов об административных правонарушениях. По словам участников, это был полезный опыт, который пригодится в дальнейшей работе.

Справка «КП»

На уровне тверского региона внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляют Контрольно-счетная палата Тверской области и контрольно-счетные органы муниципальных образований. К настоящему времени в муниципальных образованиях Тверской области создано 42 КСО, 19 из них обладают статусом юридического лица. 37 МКСО входят в состав Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Тверской области – совещательного органа, деятельность которого направлена на укрепление системы государственного и муниципального финансового контроля в регионе.

В 2018 году контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской области проведено 330 контрольных и 384 экспертно-аналитических мероприятий, 878 экспертиз проектов нормативных правовых актов. По итогам контрольных мероприятий в адрес объектов проверок внесено 150 представлений и 7 предписаний, 89,2% из них выполнены.