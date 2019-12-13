«Три дня в Грузии»: Премьера документального фильма пройдет в Твери в формате вечера дружбы

Мое путешествие в Грузию случилось спонтанно, случайно и пришлось на ещё прекрасные, добрые и дружные времена, а потому я храню его в душе как нечто ценное и очень дорогие. Страна щедрых и добрых людей. Страна, сочный язык которой напоминает брызгающий во все стороны сок переспелого граната – сладко-кислого, острого и пряного. Не граната, который аккуратно чистишь пальцами, а того, в который впиваешься зубами, во всю эту сочную мякоть с косточками и закрываешь глаза от наслаждения и полноты вкуса жизни и солнца.

Такой я открыла для себя страну, название которой отсылает к Георгию Победоносцу - Грузия, Джорджия, Георгия... Страну великой и смелой Нины, которая принесла на эту землю православие и тем самым объединила воюющие племена. Страну силы, гордости и всё-таки многовековой мудрости... Мудрости, которая, надеюсь, возьмет верх, вопреки всему. И которая в итоге позволит всем нам побывать там ещё не раз…

Слияние Куры и Арагви у монастыря Джвари, где воздвигла крест святая НинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Как бы там ни было сегодня, но именно о том, что есть доброго и истинного в этой стране, о том, что веками связывало Грузию с Россией и с Тверью, в частности, и будет фильм протоиерея Романа Манилова и Николая Осипова «Три дня в Грузии».

Мне посчастливилось побывать там в составе тверской делегации в ноябре 2018 года. Мне посчастливилось увидеть эту страну глазами наших грузинских друзей. Мне посчастливилось полюбить Грузию всем сердцем и даже оставить там его часть.

Хотите разделить с нами эмоции премьеры и наши теплые воспоминания о поездке? Приходите 13 декабря в Тверской областной Дом народного творчества. Начало в 17.30. Вход свободный.

Это будет не просто презентация документального фильма. Это будет Вечер дружбы русского и грузинского народов, в котором примет участие Грузинская национально-культурная автономия Твери «Иверия», выступят творческие коллективы и солисты с музыкальной программой русских и грузинских песен.

И еще. Официально звучит, что фильм станет своеобразным кинематографическим отчетом о поездке тверской делегации в Грузию осенью 2018 года. А мне кажется, что он станет лишь предлогом встретиться всем нам еще раз вместе.

В Грузии без песен не бываетФото: Ирина ТАРАСОВА

ВАЖНО

Творческая поездка по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы, при поддержке Правительства Тверской области и Тверского областного Дома народного творчества была организована Благотворительным Фондом «Имени Екатерины Бакуниной» и Отделом культуры Тверской епархии.

Тверская делегация, которую возглавил председатель Отдела культуры Тверской епархии, настоятель храма свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Твери протоиерей Роман Манилов, посетила уникальные места этой страны, духовно и исторически соединяющие Россию и город Тверь с историей Грузии.

ТОДНТ, площадь Михаила Тверского, 3.

Начало в 17.30.

Вход свободный.

Вид на Тбилиси от храма Михаилу ТверскомуФото: Ирина ТАРАСОВА

Яркие краски даже осеньюФото: Ирина ТАРАСОВА

Монастырь Святой Нино и сложная дорога к источникуФото: Ирина ТАРАСОВА

Грузия и воспетая многими река КураФото: Ирина ТАРАСОВА