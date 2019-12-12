Фронтовик Спартак Сычёв о драме «Ржев»: «Эта победа нам дорога»

Зрители смогли лично пообщаться с командой создателей во главе с режиссером картины Игорем Копыловым.

В среду, 11 декабря в тверском кинотеатре «Панорама» прошел бесплатный специальный показ военной драмы «Ржев». Ветеранам-фронтовикам, представителям городского административного аппарата и общественных организаций, курсантам, юнармейцам, волонтерам и журналистам фильм представили создатели картины.

Чтобы пообщаться со зрителями, в первую очередь, с фронтовиками, на мероприятие приехали режиссер Игорь Копылов, директор картины Александр Колдаков, продюсер Инесса Юрченко, художник-постановщик Георгий Мичри, оператор Евгений Кордунский и часть звездного актерского состава – Сергей Жарков, Иван Батарев, Григорий Некрасов, Александр Аравушкин, Олег Гаянов, Дан Розин.

Съемочная группа с удовольствием поддержала инициативу губернатора Тверской области Игоря Рудени организовать показ новой картины «Ржев» в одном из местных кинотеатров.

- От лица всех нас хочу поблагодарить ветеранов, которые сегодня присутствуют на сегодняшнем показе. Все, что мы имеем – только благодаря вам, - сказал чиновник приветственное слово.

Своими впечатлениями о ленте поделился участник сражений под Ржевом, Курской битвы и штурма Берлина Спартак Сычев:

- Это тяжелый фильм о борьбе нашей армии за город Ржев. Здесь красноармейцы отбили немецко-фашистских захватчиков от Москвы. Я сам воевал на ржевском направлении, участвовал в ржевско-вяземской операции, также был на Курской дуге.

Ветеран вспомнил о своей первой боевой награде, которую получил в восемнадцать лет.

После просмотра многие плакали. Фото: ПТО

Как и Спартак Андреевич, один из персонажей «Ржева» Витюша Сомов также попал на передовую в совсем юном возрасте – ему пришлось повзрослеть всего за одни сутки, в которые и укладывается действие картины. Одной из целей режиссера было показать, что война не щадит никого – здесь могут встретиться и вчерашний школьник, и бывший профессор, и урка, и инженер, и парикмахер.

Сценарий «Ржева» основан на повести «Искупить кровью» писателя и участника событий на ржевской земле Вячеслава Кондратьева. Картина стартовала в российском прокате 5 декабря. Вскоре фильм покажут в США, Германии, Франции и Китае.