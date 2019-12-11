Калининская АЭС: 10 млн рублей направлено на благоустройство общественных территорий Удомли

Детская игровая площадка включает в себя спортивную зону, оборудованную тренажерами и спортивными конструкциями, и две игровые зоны для детей младшего и старшего возрастов с качелями, каруселями и арт-объектами. Игровые площадки снабжены безопасным покрытием, установлены новые скамейки и урны.

Строительство комплекса является частью проекта городских инициатив по благоустройству общественных дворовых территорий «Праздник нашего двора». В 2019 году концерн «Росэнергоатом» и Калининская АЭС выделили на реализацию этого проекта порядка 10 млн рублей.

Проект «Праздник нашего двора» стартовал в 2018 году по инициативе Калининской АЭС. Город был разделен на пять районов. Каждый год после сбора и анализа всех пожеланий жителей выполняется программа благоустройства одного из районов.

Важная деталь проекта - активное участие самих жителей на всех этапах его реализации.

В течение двух лет приведены в порядок дворовые территории двух районов: дворы очищены от мусора, листвы, кронированы и спилены старые деревья, восстановлено уличное освещение, демонтированы старые и установлены новые игровые и спортивные площадки, оборудованы санитарные площадки. Обязательным атрибутом проекта стала развлекательная программа для самых маленьких участников: катание на паровозике, веселые подвижные игры и, конечно же, прыжки на батуте.

«Благоустройство города - это наше общее дело, результат которого зависит от участия в нем и администрации муниципалитета, и самих жителей. В перспективе до 2022 года проект «Праздник нашего двора» охватит все общественные территории города. Все вместе, при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Калининской АЭС, мы сделаем наш город чище и комфортнее», - отметил заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.