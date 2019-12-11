2019-12-12T12:38:31+03:00
Общество

Калининская АЭС: 10 млн рублей направлено на благоустройство общественных территорий Удомли

30 ноября 2019 года в Удомле состоялось открытие детского спортивно-игрового городка, ставшего самой крупной в муниципалитете площадкой для организации досуга детей всех возрастов.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Благоустройство территории города Удомли Тверской областиБлагоустройство территории города Удомли Тверской области
Изменить размер текста:

Детская игровая площадка включает в себя спортивную зону, оборудованную тренажерами и спортивными конструкциями, и две игровые зоны для детей младшего и старшего возрастов с качелями, каруселями и арт-объектами. Игровые площадки снабжены безопасным покрытием, установлены новые скамейки и урны.

Строительство комплекса является частью проекта городских инициатив по благоустройству общественных дворовых территорий «Праздник нашего двора». В 2019 году концерн «Росэнергоатом» и Калининская АЭС выделили на реализацию этого проекта порядка 10 млн рублей.

Проект «Праздник нашего двора» стартовал в 2018 году по инициативе Калининской АЭС. Город был разделен на пять районов. Каждый год после сбора и анализа всех пожеланий жителей выполняется программа благоустройства одного из районов.

Важная деталь проекта - активное участие самих жителей на всех этапах его реализации.

В течение двух лет приведены в порядок дворовые территории двух районов: дворы очищены от мусора, листвы, кронированы и спилены старые деревья, восстановлено уличное освещение, демонтированы старые и установлены новые игровые и спортивные площадки, оборудованы санитарные площадки. Обязательным атрибутом проекта стала развлекательная программа для самых маленьких участников: катание на паровозике, веселые подвижные игры и, конечно же, прыжки на батуте.

«Благоустройство города - это наше общее дело, результат которого зависит от участия в нем и администрации муниципалитета, и самих жителей. В перспективе до 2022 года проект «Праздник нашего двора» охватит все общественные территории города. Все вместе, при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Калининской АЭС, мы сделаем наш город чище и комфортнее», - отметил заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Воспитатель из Тверской области победила в одной из номинаций Х Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"
Досрочно вышли на пенсию более двухсот человек в Тверской области
На День освобождения Калинина в Твери перекроют несколько улиц
В Тверской области осудили мигранта, который общался с приятелем-террористом
На Петербургском шоссе в Твери приступили к ремонтным работам
«Тверь Водоканал» завершает осеннюю проверку пожарных гидрантов
Заключенный из Тверской области осужден за пропаганду терроризма
В Твери пройдет турнир по баскетболу среди мужчин
В Тверской области водителю стало плохо во время движения, и он опрокинулся в кювет
В Заволжский район Твери не будут ходить троллейбусы
Серый волк пугает местных жителей в одном из поселков в Тверской области
В Тверской области в школьной столовой ребёнку на обед подали суп с тараканом
Три гектара сельхозугодий в Тверской области превратились в заросли борщевика
В Тверской области предприниматель заплатит штраф за продажу немаркированной одежды
В Тверской области проходит Всероссийский день приема граждан
В День освобождения Калинина жители Твери зажгут "Свечи памяти"
В Твери власти хотят эвакуировать брошенный спорткар
Пропавший в Твери подросток найден у гипермаркета
Показ военной драмы «Ржев» завершился в Твери акцией «Свеча памяти»
В Твери заработал Пункт приёма вещевой помощи от населения
Режиссер военной драмы «Ржев» ответил на вопрос, почему в фильме нет женской роли