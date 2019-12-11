«У детей стресс и истерики»: Родители требуют отремонтировать крышу в подмоченном детском саду в Твери

В тверском детском саду №163, что на улице Можайского, 74, случилась коммунальная авария - протекла крыша. Дело, в общем-то, хозяйское, только вот протечка серьёзная, а может, и опасная. Влага с крыши проникла во внутренние помещения и добралась до электрики. А это грозит замыканием.

Инженер муниципального предприятия «Служба единого заказчика», вызванный для проверки помещений, заключил, что состояние «подмоченных» помещений нарушает требования СанПиН. Поэтому 8 ноября в садике остановили работу двух групп - старшей №7 и средней №8. Детей с 11 ноября распределили по другим группам.

Подлатать дыру, что называется, своими силами, не получится: обследование показало, что крыша прохудилась серьёзно. Целостность кровли нарушена в нескольких местах, покрытие вздулось, разрушена гидроизоляция, влага пропитала стены, добралась до лампочек и розеток. Крыша требует серьёзного ремонта, на составление проектно-сметной документации для которого необходимо 130 тысяч рублей. Всё это следует из актов осмотра и других документов.

Документы, как известно, констатируют сухие факты и эмоций не учитывают. А вот родители детсадовцев, ходивших в расформированные группы, очень обеспокоены.

- Нас просили войти в положение, кто может - посидеть дома. Кого-то попросили ходить только на полдня. Но некоторые дети до сих пор в садик не ходят. Они только-только прошли адаптацию, и вдруг их переводят в новый коллектив, к новым воспитателям. Это значит адаптироваться заново. Для психики ребёнка это слишком, у детей истерики! - поделилась с «КП»-Тверь» своими переживаниями Елена, мама ребёнка, посещавшего расформированную группу.

По словам Елены, Юлии, Екатерины и других мам, некоторых детей расформировали в группы не по возрасту, а значит, они не будут получать запланированную образовательную программу. А ещё не хватает мебели, в частности шкафчиков и кроватей.

Фото, которое прислали в "КП"-Тверь" родители детсадовцев. Так дети раздеваются.

- Сейчас некоторые дети в группах, куда нас перевели, находятся на больничном. Нашим детям предлагают пока пользоваться их шкафчиками. Но что будет, когда ребёнок выздоровеет? Переезжать на стульчик? - переживают родители, но настаивают, что даже эти бытовые трудности не так волнуют их, как невозможность вернуться в привычные группы.

- Для нас самое главное - вернуть группу. Дети плачут и хотят вернуться в свой коллектив, к своим друзьям и воспитателям! Но когда это будет возможно, никто не знает, - говорит ещё одна мама, Дарья Досужева.

Родители начали писать по инстанциям - в органы управления городом, областью, уполномоченному по правам ребёнка. В управление образования Твери пришли лично, но приёмом остались недовольны.

- Нам сказали: «Надо потерпеть, сделаем всё, что можно». Но сейчас ни погодных условий для ремонта, ни денег. Сказали ждать до весны. Но точных сроков нам не говорят, и уверенности, что найдутся деньги на ремонт, у нас нет, - рассказывает Екатерина.

Между тем, крыша прохудилась не за один день. Проблемы начались ещё как минимум в 2017 году, об этом родителям известно из документов, которые показывала им администрация детского сада. Согласно бумагам, в октябре 2017-го в садик вызывали специалиста для того, чтобы он обнаружил протечку в крыше.

- Что было сделано с тех пор - непонятно, - разводят руками родители.

За комментарием «КП»-Тверь» обратилась в городскую администрацию и управление образования администрации Твери.

- Наполняемость групп сейчас в норме. Самая заполненная - подготовительная, её посещают 26 человек, но это допустимо по СанПиН. В остальных группах в среднем сейчас по 18 человек, - сообщили нам в управлении образования.

Что касается протечки, чиновники рассказали, что капремонт крыши детского сада проводился в 2012 году и гарантийные обязательства по нему закончились в 2017-м. Когда крыша стала подтекать, садик какое-то время делал текущий ремонт собственными силами. Но теперь возникла необходимость более серьёзного ремонта. Участок протечки осмотрен, примерный объём работ уже понятен. Увы, но найти деньги и сделать ремонт в обход официальных процедур нельзя.

- Необходимо составить проектно-сметную документацию. Планируется, что средства на это будут выделены из депутатского фонда депутата Тверской городской Думы Вадима Дешёвкина. С ним достигнута договорённость. Проектно-сметная документация будет заказана в начале следующего года, когда появится официальная возможность выделить депутатские средства, - обозначили в администрации Твери. - Далее будут изысканы деньги, чтобы провести сам ремонт.

По поводу жалоб на отсутствие мебели или перевод детей в группы, несоответствующие их возрасту, в управлении образования и администрации города «КП»-Тверь» заверили, что информации о подобном к ним не поступало. Но поскольку родители жалуются, решаться эти вопросы будут. Единственное условие - родители должны сообщить, какие нарушения есть в отношении конкретного ребёнка.

- Чтобы разрешить ситуацию с распределением по возрасту, необходимо, чтобы мама или папа сообщили конкретно: сколько лет ребёнку и в какую возрастную группу он попал. То же самое и с мебелью. Только тогда эти вопросы, если они возникают, можно будет уладить, - уточнили в администрации Твери.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием ситуации и надеется на благополучный исход.