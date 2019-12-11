В Твери предприниматели, которые игнорируют дизайн-код, получат штраф

В Твери уже два месяца действует дизайн-код. Соответствующее постановление Администрации города «Об утверждении перечня территорий особого городского значения города Твери» вступило в силу 11 октября.

В настоящее время с предпринимателями ведется разъяснительная работа по новым стандартам оформления информационных конструкций – на приведение вывесок в соответствие с ними дается год.

Однако проблема заключается в том, что большинство информационных конструкций, размещенных в центре города, не согласованы в департаменте архитектуры и градостроительства даже в существующем виде. За это предусмотрены штрафные санкции. Протоколы на предпринимателей составляются в ходе рейдов.

Напомним, пилотными для внедрения дизайн-кода определены семь магистральных улиц: Советская, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятская, Тверской проспект, проспекты Чайковского и Калинина. Порядка 80% вывесок на них не были согласованы. Таким образом, предприниматели нарушают Правила благоустройства города Твери и ст. 26 Закона Тверской области № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Так, в ходе профилактического рейда специалисты администрации Центрального района составили ряд актов обследования информационных конструкций, расположенных на улице Советской и Тверском проспекте. Владельцы этих вывесок не обращались за получением согласования в департамент архитектуры и градостроительства.

Далее будет составлен протокол об административном правонарушении, и уже на заседании административной комиссии будет принято решение о наказании. На индивидуального предпринимателя может быть наложен штраф в размере 10-20 тысяч рублей.

А у тех предпринимателей, чьи вывески были согласованы ранее в соответствии с действующими нормами, до октября следующего года есть время, чтобы привести их в соответствие с требованиями дизайн-кода.