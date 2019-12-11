Более 60 километров дорог отремонтируют в Твери в 2020 году

В 2019 году в Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 27 улиц общей протяжённостью свыше 35,6 километров и площадью более 564 тысяч квадратных метров.

Реализация нацпроекта продолжится и в следующем году.

Об этом говорилось на недавнем совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя - главной темой встречи стал ремонт дорог в региональной столице. В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 61,5 км улиц. Финансирование из федерального и регионального бюджетов составит 840 млн рублей.

-Географически Тверь находится между двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Мы равняемся на их опыт в развитии дорожной инфраструктуры. Все дорожные работы должны выполняться по современным технологиям из качественных материалов, — отметил Игорь Руденя.

Ремонт в 2020 году предполагается на основных улицах во всех четырёх районах Твери. В частности, в Центральном районе это Волоколамский проспект, ул. Вольного Новгорода, Коминтерна, Волжский проезд и другие.

В Московском районе — ул. Т.Ильиной, 15 лет Октября, Ротмистрова, Московская, Вологодская, Лётное поле, Южная, проезд от Московского шоссе к п. Элеватор и ряд других. В Заволжском районе — Сахаровское шоссе, ул. Шишкова, Маяковского, Третьяковский переулок, Фрунзе и другие.

В Пролетарском районе в план работ включены ул. М.Конева, Республиканская, Академическая, Борихино Поле, Громова, Карбышева и другие объекты.

В 2019 году ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был проведён на 35,6 км улиц областной столицы. Общий объём финансирования в рамках нацпроекта на 2019-2024 годы — свыше 5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок более 251 км тверских дорог. В рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы» в 2019 году стартовал ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу, выполнен демонтаж трамвайных путей в Заволжье, отремонтирована ул. Луначарского.

В 2020 году запланирована разработка проектной документации по реконструкции нескольких участков Московского, Бурашевского шоссе и других объектов.

После завершения работ по укладке нового асфальта на отремонтированных улицах наносится новая дорожная разметка.

В настоящее время эти работы завершаются, ведется мониторинг дорожной обстановки с учетом актуализированных схем движения транспорта.