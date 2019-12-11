По «индексу оливье»: Жизнь в Тверской области за год подешевела на 13 процентов

Девять лет «Комсомолка» отслеживает колебание цены на главное новогоднее блюдо, представляя вам «индекс оливье». В предновогоднюю пору мы отправляемся в магазины и мониторим цены на ингредиенты для салата.

А еще для поднятия настроения и боевого редакционного духа готовим большой таз оливье и едим его с огромным аппетитом.

За девять лет изменилась жизнь. На смену телевидению пришла эпоха онлайна, фейковых новостей, смайликов, дизлайков - все мы всё больше стремимся в мир виртуальный. И порой кажется, что там созданная нами реальность на персональных страницах соцсетей важнее, чем мир реальный. И уже поход в магазин - это как выход из зоны комфорта. Зачем идти куда-то? Сейчас еду на интернет-площадках можно заказать в один клик. И не только готовые блюда, но и продукты. Поэтому впервые к традиционному обзору цен магазинов мы присовокупили ценники на ингредиенты для оливье в популярных интернет-магазинах.

Получилось, что цены примерно одинаковые. Доставка от 50 до 200 рублей в зависимости от чека: у некоторых продавцов при чеке от 1000 рублей доставка до подъезда бесплатно, у кого-то от 3000.

Но вернемся к анализу. С 2011 года, когда мы начали наше исследование, цена на салат плавно росла, ни разу не опустившись ниже стартовой цены. Лишь в 2012 году было небольшое падение, оно и понятно: курс доллара скакал, нефть дешевела. С появлением намеков на возвращение экономической стабильности плавно пошла вверх и цена на салат.

В 2018 году цена на тверской оливье достигла максимума. А нынешний год порадовал: в 2019 году оливье подешевел аж на 13%. Но хоть салат и подешевел, по сравнению с ценовым минимумом 2012 года он подорожал на целых 42%. (см. таблицу)

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Комментарий экономиста

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, заместитель директора Института экономики и управления по учебной работе ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента:

- Динамика цен на товары, входящие в состав салата оливье, носит ситуационный характер и не всегда поддается объяснению с позиции основных законов рынка. Такую тенденцию можно объяснить тем, что в Твери и Тверской области лидирующее положение на рынке розничной торговли занимают крупные сетевые магазины. У таких сетевиков огромные обороты, что позволяет им экономить на издержках, и это отражается на снижении цены продуктов.

Надо отметить, что при этом всегда есть категории товаров, цены на которые выше, чем у более мелких конкурентов, но это нейтрализуется активной маркетинговой политикой. Такие магазины в рамках своей маркетинговой политики проводят постоянно различные акции, делают существенные скидки, чтобы повысить лояльность своего сегмента потребителей и стремясь при этом постоянно его расширять.

Да и объективных причин для роста цен нет. В 2019 году уровень инфляции достиг своего минимума в сравнении с прошлыми периодами.

Что касается интернет-покупок продуктов питания, то однозначно перспективы есть. Продажа продуктов через интернет имеет ряд очевидных преимуществ для покупателя: возможность предоставления широкого ассортимента товаров, отсутствие очередей и простота и удобство покупки. Несмотря на очевидную перспективность бизнеса, онлайн-торговле продуктами питания в России приходится непросто. В первую очередь это обусловлено большой капиталоемкостью бизнеса. Не меньшую роль играет покупательская способность и психология: мало кто из среднестатистических людей готов закупать много товаров на длительный срок, тем более не имея возможности «пощупать» товар вживую. Кроме того, интернет не одинаково популярен по всей стране и среди всех возрастов, и несмотря на то что доля активных пользователей растет, особенно в крупных городах, большинство покупателей не готовы делать заказы именно через интернет.

Таким образом, в пользу развития продуктовых интернет-магазинов говорит множество объективных факторов, например рост онлайн-аудитории с высокой покупательской способностью, рост онлайн-ритейла в целом - люди всё чаще хотят экономить свое время и предпочитают заказывать онлайн, нежели ходить в магазин и таскать тяжелые сумки.