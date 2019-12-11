Пресс-конференция губернатора Тверской области: о Речном, трамваях, службе в армии и Дедушке Морозе

Утром 11 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя дал большую пресс-конференцию по итогам года. Для него это четвертая такая встреча в ранге главы региона, но первый раз на новом месте.

Обычно журналисты и губернатор беседовали в большом зале заседаний правительства, в этот раз встретились на площадке новехонького недавно открытого центра «Мой бизнес». Место выбрали не случайно - губернатор благоволит малому и среднему бизнесу как к фундаменту развития экономики.

Вопросы 65 журналистов задавали ровно два часа, тайминг был жестким - потом Игорь Руденя должен был отправиться в Москву на заседание оргкомитета «Победа».

Электробусы

«КП»-Тверь» поинтересовалась у главы региона: не повредит ли засилие автобусов в Твери здоровью горожан? Может ли внедрение новой транспортной схемы в областной столице ухудшить картину роста аллергических и более серьёзных заболеваний?

Губернатор успокоил: автобусы, которые встанут на маршруты в ходе внедрения новой транспортной схемы «Транспорт Верхневолжья» уже в феврале будущего года, экологичны и соответствуют стандарту Евро 5. Уже в конце декабря и первых числах января ожидается поставка тестовой партии автобусов. За пример взята транспортная схема Москвы, там сейчас запускают электробусы. Так что в Твери этот опыт проанализируют и возьмут на вооружение.

– Что касается электротранспорта, мы очень внимательно наблюдаем за Москвой, где сейчас реализуется масштабный проект по внедрению электробусов, потому что электробус более свободен, в отличие от троллейбуса, из-за отсутствия контактной сети. Сейчас запускается новая система транспорта на базе экологически чистых автобусов, следующий этап будет по опыту Москвы - переход на электробусы.

Совместно с «Трансмашхолдингом» и Минпром региона обсуждается тема по созданию машиностроительного кластера на базе вагонзавода, где в том числе могут наладить выпуск электробусов.

О медстроительстве

Много вопросов было про здравоохранение: говорили о строительстве новой Детской областной клинической больницы, повышении качества оказания высокотехнологичной помощи, привлечении медиков на село.

Планируемые сроки начала строительства Детской областной больницы - 2020 год. Из федерального бюджета выделено порядка 5,8 млрд рублей. Будет и софинансирование из областного бюджета. - К реализации проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. На строительство потребуется 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к Президенту РФ с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей с разных регионов. Уверен, что такая компания, как «Ростех», имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект, - заметил губернатор. А еще в планах строительство новых корпусов онкологического диспансера и приобретение дополнительного высокотехнологичного оборудования.

Трамвай в Твери будет

- Подтверждаю ещё раз, что трамвай будет, - сказал губернатор, сделав отсылку к генплану Твери. - Мы уже заложили в областном бюджете деньги на развитие трамвая в рамках новой транспортной модели.

Вопрос трамвая поднимается на всех пресс-конференциях и прогноз относительно них всегда оптимистичен. Но сегодня трамваи в Твери не ходят, а рельсы демонтируют. Тем не менее Игорь Руденя заверил: трамваю в Твери быть. Областная столица уже попала в пилотный проект по восстановлению трамвайного движения. Проект курируют ВЭБ РФ, министерство транспорта России и Минэкономразвития РФ.

- Трамвайная линия в Твери рассматривается как основная транспортная артерия города. Она должна быть на выделенной линии, должны быть безопасные остановки, и тогда скорость движения трамвая будет позволять сделать его центральной артерией, а к этому трамваю уже формируются маршруты подвоза людей.

В восстановлении тверского трамвая будут задействованы специалисты из Москвы. Возрождение трамвая станет вторым этапом внедрения новой транспортной модели.

Речной вокзал

Памятник архитектуры, образец «сталинского ампира» частично обрушился несколько лет назад. С тех пор здание в лесах и баннерах и подвижек пор восстановлению рядовым жителям не видно.

Игорь Руденя заверил, власти Речной не бросили.

- Сейчас заканчивается очередная экспертиза, это третий заход на получение документов, - пояснил губернатор.

Сказал, что здание будет отстроено вновь - по новым технологиям, но с учетом всех технологических решений оригинала.

Отметил, что комиссии обследовали здание еще с середины 80-х годов прошлого века. Уже тогда было понятно: фундамент занижен, идет подтопление.

Назвал глава региона и сумму, которую планируют потратить на восстановление здания в ближайшее время - 800 млн рублей. На это есть одобрение федеральных властей.

О Морозовских казармах

Морозовский городок для Твери место особое - это при фабрикантах, отстроивших его в начале прошлого столетия, рабочим здесь было вольготно, тепло и уютно, сейчас же казармы в ужасном состоянии. Обветшавшие здания разрушаются, требуют ремонта и вложений, но в первую очередь - расселения.

- Было принято решение о переселении граждан в новые благоустроенные квартиры. Мы сейчас обсуждаем с инвесторами, кто бы хотел поучаствовать в этом проекте, - рассказал губернатор. - Область выделяет деньги на реализацию проекта вместе с муниципалитетом. Новое жилье не должно быть меньше по метражу, чем люди занимали на предыдущем месте жительства. Кроме того, мы достигли соглашения с корпорацией с ВЭБ РФ по созданию бизнес-центра на базе классической архитектуры, которой отличаются Морозовские казармы.

В дальнейшем территория Морозовского городка должна стать местом активной городской среды с современной инфраструктурой, привлекательной для жителей и туристов. - В 2020 году эта программа начинается и надеемся, что за несколько лет вопрос сможем решить, - отметил Игорь Руденя.

Хочу, чтоб мои сыновья отслужили в армии

Школьник-юнкор по видеотрансляции спросил: служил ли губернатор в армии, и надо ли служить?

Губернатор ответил: да, служил с 1986-го по 1988 годы в Обнинске. Вспомнил, что самым трудным был период адаптации - первые несколько недель. Ранние подъемы в шесть утра и зарядки - тоже непросто. Но потом привык. И приобрел в армии много хороших привычек и навыков, которые потом пригодились на гражданке.

Он уверен, в армии надо служить

- Хочу, чтоб мои сыновья отслужили в армии, - заверил Игорь Руденя (у главы региона двое несовершеннолетних сыновей - Ред.)

Что касается тех, кто в армии служить не хочет, то, по мысли губернатора, эти люди так самоутверждаются. Но отдать долг Родине должен каждый. Об отношении к Деду Морозу Скоро Новый год и, конечно, журналисты не могли не спросить: просят ли дети губернатора подарки у Деда Мороза (у главы региона несовершеннолетних детей трое: дочь и два сына - Ред.) Игорь Руденя ответил, что дети, конечно, просят, но они четко понимают, как этот механизм работает, но делают вид, что верят в Дед Мороза. Обычно письма снежному волшебнику пишет младшая дочка, а потом вместе со старшим сыном корректирует свои пожелания. Что касается того, верил ли он сам в Деда Мороза и писал ли ему письма в детстве, Игорь Руденя ответил:

- Конечно, лучше спросить у родителей, но чтоб писал письма, не припоминаю. Отношение к Деду Морозу было уважительным, но на дистанции.