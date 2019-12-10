Ярмарки, концерты и визит Деда Мороза: Тверь приготовилась праздновать Новый год

Совсем не зимняя стоит нынче пора, и верится пока в это с трудом, но Новый год уже мчится к нам! А значит, самое время создавать себе новогоднее настроение и готовиться праздновать, гулять да веселиться. Варианты будут: хочешь - на ярмарку, хочешь - на спектакль, а хочешь - Деда Мороза встречать, который, кстати, обещал приехать в любую погоду.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Налетай, не скупись! Традиционная зимняя ярмарка развернётся в Твери 14 декабря на улице Трёхсвятской. Планируется, что на тверском Арбате уместится до тридцати праздничных торговых домиков, их сейчас как раз монтируют.

В домиках будут продавать ёлочные украшения, гирлянды, мишуру, сувениры хендмейд (не штамповка, а сделанное своими руками), новогодние и рождественские подарочные наборы, всякую яркую новогоднюю и рождественскую мелочёвку. По аромату кофе и выпечки гуляющие горожане найдут домики, торгующие уличной едой и горячими (не путать с горячительными) напитками.

Как полагается настоящей ярмарке, будут на ней и развлечения: мастер-классы, концерты, дегустации, конкурсы и весёлые старты.

С 14 до 31 декабря ставни в торговых домиках будут открыты с 11 до 20 часов. Первое января - выходной, а со второго по седьмое января ярмарка планирует работать с 11 до 21 часа.

Скоро в нарядных домиках на улице Трёхсвятской откроется торговля.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ВСТРЕЧАЕМ ДЕДА МОРОЗА

21 декабря, это будет суббота, добрый Дедушка Мороз приедет поприветствовать больших и маленьких жителей Твери. Место встречи - горсад. Ожидается, что новогодний волшебник со свитой и, конечно, со Снегуркой прибудет ровно в полдень.

С Дедом Морозом и его красавицей внучкой можно будет сфотографироваться. А ещё к приезду дедушки запланирована праздничная программа: сказочное представление с танцами и песнями, играми и конкурсами. Остаётся надеяться, что погода в этот день не подведёт.

Дед Мороз уже в пути! Готовьте самые заветные желания! Ну и стишок выучить не забудьте.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СПЕКТАКЛИ

Перед Новым годом и Рождеством праздничная программа запланирована во всех городских дворцах культуры.

В ДК «Затверецкий» (ул. Академика Туполева, д. 105) 29 декабря и 3 января артисты покажут юным зрителям «Новогоднее представление с планеты Плюк». Телефоны ДК «Затверецкий»: (4822) 52-87-90 и 52-06-96.

С 23 по 27 декабря в ДК «Химволокно» (площадь Гагарина, д. 1) пройдёт танцевально-музыкальный спектакль «Ёлки-моталки, или Как семья Ёлкиных Новый год встречала». Телефон ДК «Химволокно»: (4822) 35-84-52.

3 и 4 января на сцене досугового центра «Мир» (ул. Можайского, д. 63) покажут волшебную сказку «Лунный мышонок и Новый год». Телефон центра «Мир»: (4822) 51-43-90.

ДК «Пролетарка» (проспект Калинина, д. 20) с 26 по 30 декабря и со 2 по 4 января представит публике новогоднее театрализованное представление «Снежная королева». Телефоны ДК «Пролетарка»: (4822) 30-10-30 и 75-03-07.

В ДК «Металлист» (Петербургское шоссе, д. 39) 3 января покажут спектакль «Новогодние приключения трёх поросят». Телефон ДК «Металлист»: (4822) 55-91-89.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Помните, как здорово встречают Новый год в голливудском кино? Множество людей собираются вместе в кафе или огромном парке, чтобы под залпы салюта, с бокалами искрящегося шампанского поздравлять друг друга, обниматься и разбрасывать конфетти. У нас тоже так можно!

В ночь с 31 декабря на 1 января городской сад приглашает всех на праздник «Видеодискотека в новогоднюю ночь». Здесь можно будет встретить Новый год и повеселиться большой компанией. На территории горсада установят большой светодиодный экран, на котором, не изменяя традиции, собравшиеся увидят новогоднее обращение Президента.

Встретить Новый год большой компанией можно будет в Горсаду.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НА КАТОК ИЛИ НА ГОРКУ?

Как бы ни удивлял нас климат, но ещё ни одна зима не обошлась без морозных и снежных дней. И если погода будет благоприятствовать, в Твери зальют 12 городских и 22 районных катка. Главные места массовых катаний останутся неизменными: городской сад, парк Победы, стадион «Текстильщик», Бобачёвская роща и площадь Славы. Когда катки начнут заливать, «КП»-Тверь» обязательно опубликует их полный список.

Для любителей лыж в ландшафтном парке «Тьмака» организуют городскую лыжную трассу. Опять же, при наличии минусовой температуры и снега. Предпочитаете тюбинги? Добро пожаловать в зону верёвочного городка. Там для них установят горку и пункт катания на снегоходах. Ещё одна горка для тюбингов и ледянок традиционно появится в горсаду.