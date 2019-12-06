2019-12-06T11:46:29+03:00
Общество

Более 400 увлеченных спортом людей объединила XIX Спартакиада работников Калининской АЭС и подрядных организаций

Завершилась XIX Спартакиада работников Калининской атомной станции и подрядных организаций. Торжественная церемония закрытия прошла в Центре общественной информации КлнАЭС.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Команда "Турбоатом+"Команда "Турбоатом+"
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В течение года более 400 работников предприятий боролись за лидерство в таких видах спорта, как лыжные гонки, стритбол, шашки, гиревой спорт, теннис, плавание, легкая атлетика, дартс, волейбол, перетягивание каната, шахматы и мини-футбол. В этом году состав постоянных участников мероприятия пополнился новой командой филиала «Калининатомэнергоремонт».

Центром проведения ежегодных корпоративных соревнований стал Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс Калининской АЭС, один из лучших спортивных объектов Тверского региона и отрасли. Многофункциональные игровые залы, тренажеры и специализированное оборудование, квалифицированный тренерский состав способствовали высоким достижениям и рекордам спортсменов.

По традиции на церемонии награждения чествовали победителей Спартакиады, капитанов команд и ветеранов спорта. В командном первенстве лучшей стала объединенная команда реакторных и турбинных цехов «Турбоатом+». В упорной борьбе всего один балл победителям уступили спортсмены цеха тепловой автоматики и измерений, заняв второе место. Эти две команды на протяжении шести лет регулярно входят в тройку сильнейших команд турнира. На третьем месте – сборная команда «Импульс», в которую вошли работники 12 подразделений станции, «Консист-ОС» и «Атомохраны».

Поздравляя победителей, заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев напомнил, что 2019 год в России объявлен Годом здоровья. «Атомщики активно поддержали этот призыв, показав личным примером, как важно быть здоровым и как хорошая физическая форма помогает в работе, - отметил он. - Благодарю всех участников соревнований за эти яркие дни Спартакиады, за вашу волю к победе, готовность защитить честь своих трудовых коллективов, свои команды. Скажу вещи очевидные, но от этого не менее значимые: занятия спортом – это возможность для самореализации, для нового качества жизни каждого человека».

Команда по мини-футболу

Команда по мини-футболу

Соревнования по лёгкой атлетике

Соревнования по лёгкой атлетике

Лыжные гонки

Лыжные гонки

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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