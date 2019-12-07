"Город изнутри": администрация Твери пригласила горожан посетить кофеобжарочный завод

В рамках проекта администрации Твери «Город изнутри» состоялась экскурсия на кофеобжарочный завод. Тверичане узнали, какой путь проходит кофе перед тем, как попасть в упаковку, а также научились готовить кофейный напиток со сливками в домашних условиях.

- Мы продолжаем знакомить жителей с тем, как функционирует город, и какие компании и производства работают на его территории. Первоначально в рамках проекта «Город изнутри» экскурсии проводились только на муниципальных предприятиях – МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК», «Тверьгорэлектро». Постепенно проект стал более широким, и теперь к нему подключаются частные компании. Так, на этой неделе тверичане смогли побывать на кофеобжарочном заводе, - поясняют в горадминистрации.

Сорта кофе. Фото: администрация Твери

Во время экскурсии на кофеобжарочном заводе тверичане узнали, какой путь проходит кофе: как оно поступает на завод в виде зелёного зерна, как происходит обжарка, помол, упаковка продукта. Горожанам дали и несколько практических советов. Например, не пересыпать кофе из оригинальной упаковки, чтобы не потерять его аромат. Во время посещения лаборатории участники экскурсии смогли почувствовать себя настоящими дегустаторами: профессионалы отдела качества объяснили, как правильно пробовать кофе, чтобы более полно почувствовать его вкус, а также поделились рецептом приготовления кофейного напитка со сливками в домашних условиях под названием раф-кофе.

Одна из целей проекта администрации Твери «Город изнутри» – это как раз помощь в профессиональном выборе юных тверичан. Для некоторых экскурсантов мероприятие стало не только интересным и познавательным времяпрепровождением: сразу после экскурсии отдельные ее участники спросили, как можно направить резюме на завод.

В дальнейшем проект «Город изнутри» продолжит работу. В преддверии Нового года горожан ждёт специальная экскурсия, которая поможет им подготовиться к празднику. Далее у тверичан появится возможность побывать на различных предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса.