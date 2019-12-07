Бюджет Твери-2020 представили общественности

В Твери прошли публичные слушания по проекту бюджета областной столицы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Главный финансовый документ города ежегодно выносится на суд общественности после того, как депутаты Тверской городской Думы утверждают его в первом чтении.

Основные показатели бюджета 6 декабря общественности озвучила начальник департамента финансов администрации города Твери Ольга Слобода. Доходы на 2020 год запланированы в объеме 9, 23 млрд руб., расходы – в размере 9,39 млрд руб. Проект бюджета на ближайшие три года сформирован на основе 14 муниципальных программ. 55 процентов всех расходов реализуется в социальной сфере, в программах по направлению «Новое качество жизни. Человеческий капитал».

Кроме того, в Твери будет продолжена реализация национальных проектов «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология». Совместное финансирование нацпроектов и других мероприятий только в 2020 году позволит привлечь в бюджет города дополнительные средства – более 2,4 млрд рублей.

С прогнозом социально-экономического развития Твери на ближайшие три года на слушаниях выступил заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин. По его словам, распределение капитальных вложений городского бюджета показывает, что в среднесрочной перспективе приоритетными будут задачи по развитию отраслей «Образование», «Коммунальное хозяйство», «Дорожное хозяйство и общественный транспорт», «Обеспечение доступным жильем».

- Обсуждение прошло конструктивно – серьёзных замечаний к проекту бюджета у собравшихся не возникло, а все предложения были внесены в протокол для дальнейшего рассмотрения, - поясняют в пресс-службе администрации Твери. По итогам слушаний предлагаемый проект решения было решено поддержать.

Следующим шагом станет рассмотрение документа во втором чтении депутатами Тверской городской Думы.