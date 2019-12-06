Совет руководителей представительных органов муниципальных образований Тверской области обсудил актуальные проблемы развития территорий

Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания области Сергей Голубев призвал коллег рассматривать дискуссии в рамках Совета в общем контексте работы над проектом бюджета на очередной трехлетний период.

- Все вопросы повестки дня являются актуальными для повышения потенциала доходов наших муниципалитетов: эффективность управления, качество дорог, развитие предпринимательства, - отметил спикер областного парламента.

В Тверской области, как и во многих регионах России, сегодня продолжается преобразование районов в муниципальные округа. Подробный анализ эффективности процессов реорганизации муниципальных образований для участников Совета провел заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский.

Он отметил, что объединение поселений в муниципальные округа позволяет более эффективно использовать ресурсы, повышает управляемость, сокращает расходы на содержание управленческого аппарата и минимизирует затраты (например, позволяет сэкономить на проведении целевых закупок).

В свою очередь реорганизации не должны сказаться на планировании социально-экономического развития территорий. В настоящее время депутаты Законодательного Собрания готовы участвовать в подготовке модельных муниципальных программ развития муниципальных округов.

- Процесс реформирования территорий будет продолжаться, - отметил Александр Клиновский, и Законодательное Собрание будет и далее внимательно изучать и учитывать аргументы населения и органов местного самоуправления.

На заседании. Спикер Заксобрания Тверской области Сергей Голубев и заместитель председателя Заксобрания Александр Клиновский.

Члены Совета высоко оценили итоги выполнения в 2019 году программы работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м – в регионе отремонтировано более 555 км дорог. Впервые муниципальным образованиям были предоставлены субсидии на повышение безопасности дорожного движения.

Большая часть вопросов, адресованных председателями муниципальных парламентов и.о. министра транспорта области Дмитрию Нисибуллину, касалось перспектив ремонта и реконструкции автодорог на конкретных территориях.

- Для каждого муниципалитета важно уже сейчас определить приоритеты дорожных работ на 2020-й и последующие годы, – напомнил коллегам Сергей Голубев. – Какие дороги войдут в региональные программы, своевременно получат соответствующее финансирование, зависит от активности не только глав районов и округов, но и от депутатского корпуса муниципальных образований, то есть от вас.

Важным резервом развития местной экономики, занятости населения остается развитие малого бизнеса. Способствовать созданию на территориях новых точек роста предпринимательской активности призван проект «Мой бизнес», офисы которого в настоящее время открываются в каждом регионе России.

Как подчеркнул в своем выступлении координатор проекта в Тверской области Михаил Окороков, перспективы взаимодействия центра "Мой бизнес» с органами местного самоуправления лежат в плоскости развития коммуникаций с предпринимательским сообществом. Важно донести до местных предпринимателей информацию о расширении мер государственной поддержки малого бизнеса. Специалисты центра ждут обращений и готовы оказать помощь каждому, кто решил открыть или расширить свой бизнес, столкнулся с нехваткой финансовых ресурсов или недостатком компетенций.

В ходе обсуждения участники заседания также обсудили перспективы влияния на деловой климат недавно принятых областным парламентом законов «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области» и «О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

На заседании Совета был рассмотрен ряд организационных вопросов. Заместителем председателя Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при председателе Законодательного Собрания единогласно избран Николай Адров – председатель думы Вышневолоцкого городского округа.

Также утвержден состав президиума Совета, в него вошли: председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, председатель думы Вышневолоцкого городского округа Николай Адров, председатель собрания депутатов Зубцовского района Игорь Бабушкин, председатель Кашинской городской думы Ирина Мурашова, председатель собрания депутатов Рамешковского района Артем Османов.