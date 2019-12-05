Наплыв зрителей на фильм «Ржев» ожидается в Твери к выходным

В России состоялась премьера фильма «Ржев». Историческая картина об одном из эпизодов Ржевской битвы вышла на экраны кинотеатров 5 декабря 2019 года. Фильм уже успели представить публике на закрытом показе 27 ноября, само собой, в Ржеве, и картина собрала положительные отклики.

Для тверского зрителя «Ржев», конечно, смотрится по-особенному, ведь он рассказывает о событиях, произошедших на нашей земле и, что очень важно, описанных очевидцем. Фильм режиссёра Игоря Копылова снят по повести писателя Вячеслава Кондратьева, воевавшего в составе 132-й стрелковой бригады, участвовавшей в Ржевской битве.

Тем интереснее было, как отреагирует на премьеру Тверь. В день выхода кино на экраны мы позвонили в тверские кинотеатры - узнать, интересуются ли люди «Ржевом». В «Звезде» как раз шёл сеанс, премьеру «Ржева» смотрели 20 человек.

- Но это будний день, - справедливо заметил работник кинотеатра. - В это время в основном пенсионеры ходят. Служащие вечером подтянутся, студенты. Только что звонили и на завтрашний сеанс сразу восемь мест забронировали. Суворовцы, вижу, пришли, наверное, тоже брать будут.

На вечерний премьерный сеанс к моменту нашего разговора было выкуплено 22 билета, на ещё более поздний - 28.

На вечернюю премьеру в «Синема Стар» к обеду первого дня проката фильма было забронировано 18 билетов (в зале на 134 места). А вот на дневной субботний сеанс - уже 40 мест: предусмотрительные киноманы поспешили выкупить самые популярные места в центре зрительного зала, а также предпоследний ряд и несколько «боковушек».

В кассе этого кинотеатра «КП»-Тверь» рассказали, что на самый первый утренний сеанс желающих попасть было, конечно, совсем немного, а вот на следующий (чуть позже обеда) уже собралось больше половины зала, несмотря на будний день. Групповых закупок пока не было, в том числе и для школьников.

- Школьники пока всё больше на «Холодное сердце» бегают, - улыбнулась билетёр.

Похожая ситуация сложилась и в «Сильвер Синема». В день премьеры зрители уже начинали бронировать билеты на выходные, даже на самые ранние утренние сеансы, что понятно - билеты на них обычно стоят вдвое дешевле.

Конечно, ажиотаж вокруг «Ржева» несравним с тем, что бывает накануне мировых премьер долгожданных голливудских блокбастеров: на них билеты обычно полностью раскуплены ещё за несколько дней. Но интерес к фильму люди проявляют.

Если и вы планируете посмотреть «Ржев», готовьтесь к тому, что это будет добротная военная драма, по крайней мере, именно так фильм характеризуют большинство зрителей, уже успевших его посмотреть. Конечно, кинематографических открытий, достойных «Оскара», от фильма ждать не следует. Но и ценен он не этим. «Ржев» стоит посмотреть затем, чтобы увидеть честное повествование об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной от лица человека, бывшего там и видевшего всё своими глазами.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Вячеслав Леонидович Кондратьев (30 октября 1920 г. - 23 сентября 1993 г.) - советский писатель, участник Великой Отечественной войны, автор повести «Искупить кровью», по которой создан сценарий фильма «Ржев».

На фронт был отправлен в декабре 1941 года. В 1942-м 132-я стрелковая бригада, в составе которой в звании сержанта воевал Вячеслав Кондратьев, вела бои под Ржевом. Был награждён медалью «За отвагу» за то, что 7 апреля 1942 года в бою за деревню Овсянниково после гибели командира взвода поднял бойцов в атаку, несмотря на ураганный огонь, который вёл противник по нашим бойцам.

Был ранен. После отпуска, полученного по ранению, направлен в железнодорожные войска, где был ранен повторно и уже тяжело. После полугода лечения комиссован с инвалидностью в звании младшего лейтенанта.