В ближайшие четыре дня в Твери дожди и снег не прекратятся

Непогода нынче в моде. Ближайшие выходные будут благоприятствовать уютному домашнему времяпрепровождению: большую часть времени на улице нас ожидает пасмурная и промозглая погода.

По данным метеосайтов, в выходные и в начале рабочей недели днём будет +1...+3 градуса, ночью - от +2 до -2. Давление падает: в воскресенье 735 мм рт. ст., в понедельник опустится ещё на несколько пунктов.

Ветер обещают не очень сильный, 4-6 метров в секунду, но в купе с высокой влажностью пробирать он может до костей. В таких условиях +2 ощущается как -5...-6 градусов.

Происходит это оттого, что при повышении влажности растёт и теплоёмкость воздуха. Грубо говоря, он сильнее отнимает тепло у тела. А вот летом эффект противоположный: чем выше влажность, тем жарче. Организм просто не успевает охлаждаться из-за уменьшившейся скорости испарения.

Но до лета нам ещё далеко, а в ближайшие дни придётся одеваться теплее и тщательнее ухаживать за обувью: грязи и слякоти добавят осадки - то дождь, то снег. В понедельник ко всем этим прелестям, возможно, добавится ещё и туман.

Улучшения погоды можно ждать не раньше среды. Осадков станет меньше, придёт лёгкий морозец, а давление подрастёт.