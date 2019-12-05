2019-12-06T00:34:55+03:00
Общество

Тверь примет участие в туристическом проекте «Прошагай город»

Участники проекта пройдут по туристическим маршрутам и нанесут на виртуальные карты города самые интересные объекты и достопримечательности Твери
Алина ПЕТРОВА
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В рамках Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, состоялась передача делегации Тверской области эстафеты проведения туристического проекта «Прошагай город». Фото: администрация ТвериВ рамках Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, состоялась передача делегации Тверской области эстафеты проведения туристического проекта «Прошагай город». Фото: администрация Твери
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Туристический проект «Прошагай город» был запущен Фондом развития моногородов в начале 2019 года. За это время к акции присоединились более 145 моногородов, а также 7 крупных российских центров.

В рамках Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, состоялась передача делегации Тверской области эстафеты проведения туристического проекта «Прошагай город». Символ проекта волонтеру Фонда городского развития «Фонд Твери» Валерии Каравашкиной передала заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. В состав делегации Тверской области вошли 15 представителей добровольческих объединений Верхневолжья.

Тверь была выбрана в качестве одного из участников проекта неслучайно.

«По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года, продолжит поддержку добровольческого движения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Твери проект «Прошагай город» пройдет в январе 2020 года. В рамках акции жители пройдут по трём разным маршрутам и отметят на онлайн-картах Google и Яндекс самые интересные объекты города. Итоговой точкой всех маршрутов станет внутренний двор Императорского путевого дворца, где для участников акции организуют концерт и чаепитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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