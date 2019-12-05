Нацпроект «Экология»: В Твери реконструируют водовод и систему очистки канализации

В 2019-2022 годах в Твери в рамках национального проекта «Экология» планируется реализовать два значимых для окружающей среды города и здоровья горожан проекта. Первый – модернизация и реконструкция участка магистрального водовода в Затверецкой части города – должен быть выполнен за три года, второй, более масштабный – реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации – за четыре года. Подрядчики по обоим проектам уже определены, к работам они приступят уже в этом году.

Напомним, что национальный проект «Экология» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В его рамках в Тверской области разработаны и реализуются региональные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

В рамках проекта «Чистая вода» в 2019-2021 годах должна быть произведена модернизация и реконструкция нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с увеличением диаметра трубы с 600 до 800 миллиметров.

Данный водовод – одна из трёх основных магистралей, в общей сложности обеспечивающих питьевой водой более чем 97% жителей Твери. Он был введён в строй более 40 лет назад и в сейчас находится в изношенном состоянии. Подтверждением тому – систематически происходящие повреждения, приводящие не только к дефициту воды на всей территории Твери, но и зачастую к подтоплению значительных территорий в Затверецкой части города, в том числе жилых домов. Ещё один стимул к модернизации водовода – рост территории областной столицы. Активное развитие Твери, в частности, строительство новых микрорайонов в южной части города, требует увеличения объёмов поставки питьевой воды в жилой фонд и объекты инфраструктуры. По итогам проведённых конкурентных процедур контракт на работы по этому объекту заключён с ООО «Современные системы реновации» – московской компанией, имеющей опыт работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Брянске, Ельце, Костроме, Оренбурге и ряде других городов.

Общий объём средств, выделяемый на проведение работ в течение трёх лет, – 275,85 миллиона рублей из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и городского. В настоящее время подрядчик ведёт подготовительные работы, строительно-монтажные работы планируется начать в середине декабря в районе Тверецкого водозабора. Технология позволяет производить работы круглогодично, при этом какие-либо ограничения по подаче воды в город не предусмотрены.

Вторая давно назревшая инициатива, которую удастся реализовать в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги», – реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации. Очистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий, ежесуточно пропуская от 140 до 170 тысяч кубометров загрязнённой воды. Очищенная от всех видов загрязнений (а в сутки их накапливается 500-700 кубометров или около 18 тонн в пересчёте на сухое вещество) вода сбрасывается в Волгу.

Действующие сегодня очистные сооружения были спроектированы в 1968-1969 годов и вводились несколькими очередями в течение 1970-х, и с тех пор фактически не модернизировались. Естественно, за полвека использованные технологии устарели, и сегодня уже не в полной мере отвечают требованиям по качеству очистки воды, экологичности и энергоэффективности. Возможность модернизации очистных сооружений неоднократно рассматривалась в последние годы, однако необходимость значительных финансовых вложений не позволяла реализовать проект только силами города и региона.

Участие в национальном проекте «Экология» дало столь важной для города инициативе дорогу в жизнь. Проектная документация была актуализирована, проведены конкурентные процедуры по отбору подрядчика. По итогам электронного аукциона победителем стало АО «Ротек» – одна из крупнейших российских инжиниринговых компаний, имеющая опыт строительства и реконструкции инженерных систем по всему миру.

Финансирование работ из федерального, регионального и местного бюджета в общей сложности за четыре года превысит 1,1 миллиарда рублей. Как и в случае с реконструкцией водовода, здесь работы будут производиться круглогодично, независимо от погодных условий. При этом на протяжении всего срока реконструкции очистные сооружения должны сохранять необходимую для города мощность, поэтому объект будет выводиться в реконструкцию очередями, без остановок технологического процесса. В настоящее время идёт процедура заключения контракта, сразу после чего подрядчик приступит к работам.