В парламенте Тверской области прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на ближайшие три года

Традиционные публичные слушания, посвященные параметрам проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, а также прогнозу социально-экономического развития Тверской области на три года, состоялись на площадке Законодательного Собрания Тверской области.

Участниками обсуждения стали член Совета Федерации ФС РФ от Тверской области Владимир Лукин, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, депутаты областного парламента, представители профильных министерств Правительства региона, КСП, муниципальных образований, ряда общественных организаций, члены Общественной палаты Тверской области, эксперты.

Слушания начались с обсуждения прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и период до 2024 года. Такое планирование связано с реализацией национальных проектов в рамках Стратегии 2024.

Прогноз, который представила начальник управления социально-экономического прогнозирования и планирования министерства экономического развития Тверской области Вера Лебедева, разработан в двух вариантах: базовом и целевом.

Он состоит из нескольких блоков, которые условно делятся на три основных: демографический, реального сектора экономики, а также деятельность, связанную с внешнеэкономической составляющей и малым и средним бизнесом.

Приоритетные направления – привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, повышение эффективности и доступности здравоохранения, поддержка молодых и многодетных семей, что должно положительно влиять на улучшение демографических показателей в тверском регионе.

Министерством экономического развития подробно проанализирована демографическая ситуация. В числе главных задач - снижение смертности граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания, усиления звена по профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Согласно базовому прогнозу регионального Министерства экономического развития, в 2020 году к уровню 2019-го индекс физического объема валового регионального продукта составит 103,6%, индекс промышленного производства - 105,1%, производства продукции сельского хозяйства – 110,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 105,9%.

Рост будет обеспечен за счет развития действующих и открытия новых производств.

По прогнозу, в Тверской области к 2024 году вырастет количество средних и малых предприятий – до 20874 (по оценке на 2019 год эта цифра составляет 19962). Предполагается, что численность занятых в малом и среднем бизнесе составит 115,2 тысячи человек (110,3 в 2019-м). Вырастет и оборот денежных средств в этом секторе с 412,9 млрд рублей в 2019-м до 562,7 млрд рублей в 2024 году.

Председатель областного парламента Сергей Голубев. Фото:ЗСТО

Как отметил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, первое знакомство с Прогнозом позволяет говорить, что его положения свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике региона. Основные показатели, которые влияют на формирование доходной части бюджета, в трехлетнем периоде имеют положительную динамику. Увеличивается валовой региональный продукт, индекс промышленного производства, объем инвестиций.

Проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. разработан с учетом основных целей бюджетной политики по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, достижению экономического роста и повышения уровня жизни граждан. Это отвечает выдвинутой губернатором Игорем Руденей стратегической задаче: «Выйти на качественно новый уровень развития Тверской области».

Главной особенностью бюджета является концентрация финансовых ресурсов на реализации национальных целей, определенных Президентом РФ в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По данным, представленным министром финансов Тверской области Мариной Подтиховой, основные параметры бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. таковы. Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год запланирован в объеме 74 млрд. 940 млн. руб., на 2021 год –78 млрд. 287 млн. руб., на 2022 год – 79 млрд. 510 млн. руб.

Расходы областного бюджета на 2020 год запланированы в объеме 75 млрд. 106 млн. руб., на 2021 год – 81 млрд. 172 млн. руб., на 2022 год – 81 млрд. 435 млн. руб. Дефицит на 2020 год предусмотрен в объеме - 165,6 млн. руб., на 2021 год – 2 млрд. 885 млн. руб. В 2022 году - 1 млрд. 925 млн. руб.

Как и в предыдущие годы, бюджет сформирован по программному принципу на основе 27 госпрограмм, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области. Доля «программных» расходов областного бюджета на 2020 год составляет 97,83%. Госпрограммы будут реализовываться по трем направлениям: новое качество жизни (12 программ, 67% всех расходов), инновационное развитие и модернизация экономики (6 программ) и эффективное государство (9 программ). Тверская область участвует практически во всех национальных проектах с максимальным привлечением средств в регион. Два самых бюджетоёмких проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Демография». Всего в ближайшую трехлетку на реализацию национальных проектов в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд. рублей.

- Представленный проект областного бюджета наглядно демонстрирует, что Тверская область готова к софинасированию федеральных инфраструктурных программ строительства и реконструкции объектов водоснабжения, модернизации объектов теплоэнергетического комплекса, газификации. В социальной сфере приоритетами являются строительство Детской областной клинической больницы, второго регионального сосудистого центра, новых образовательных и спортивных объектов, - подчеркнул Сергей Голубев.

Проект областного бюджета предусматривает безусловное исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств.

- Отрадно, что удалось сохранить все социальные выплаты, предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, заложены средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, социальной и культурной сферы, - подчеркнул спикер областного парламента.

Он также отметил, что впереди великий праздник – 75-летие Победы.

- Для нас дело чести – поддержать в проекте бюджета расходы на юбилейные мероприятия, поддержку ветеранов и «детей войны», дополнительно рассмотреть вопросы благоустройства и реконструкции воинских захоронений и мемориалов, - отметил Сергей Голубев.

Развитие межбюджетных отношений на текущем этапе будет определяться вступающими в силу с первого января 2020 года изменениями в Бюджетный кодекс РФ.

Со всеми муниципальными образованиями, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности или доходы, заменяющие указанные дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, будут заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

Сергей Голубев напомнил, что основными принципами при принятии местных бюджетов являются устойчивость, сбалансированность и нацеленность на развитие. Именно так их сформулировал губернатор.

- У каждого из муниципалитетов имеются ресурсы и способы для увеличения доходной базы. В частности, инвентаризация ставок и льгот по местным налогам, вовлечение в оборот неиспользуемых земель, - резюмировал председатель областного парламента.

Подводя итоги обсуждения, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Константин Буевич отметил, что будет сформирован перечень рекомендаций, в который войдут все поступившие предложения и замечания к проекту областного бюджета. Уже в ближайшие дни Законодательное Собрание продолжит работу над проектом закона на заседаниях профильных комитетов областного парламента.

Общественные слушания по проекту регионального бюджета. Фото: ЗСТО

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Лукин, член совета Федерации ФС РФ от Тверской области:

- Безусловно, бюджет может быть по-настоящему эффективным, если он основан на коллективном обсуждении, коллективной мудрости. На мой взгляд, исходя из изначально заложенных приоритетов, бюджет реалистичный. Главная проблема Тверской области – преодолеть ту тревожную тенденцию, характерную и для страны в целом, которая связана с демографией. И это непростая, но серьезная задача - решить демографическую проблему. Если бюджет направлен именно на это, если он реализуется эффективно, то все делается верно. В бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов приоритеты направлены именно на решение социальных вопросов. Ведь, по сути, и развитие экономики, и ремонт дорог, и поддержка здравоохранения – все это в конечном итоге способствует решению социальных вопросов, повышению качества жизни. Качество жизни – это основной критерий, по которому можно оценивать работу, на это нас ориентирует и Президент РФ. Со своей стороны, я сделаю все от меня зависящее, чтобы ваши конструктивные предложения находили отражение на федеральном уровне.

Александр Пилюгин, глава Рамешковского района:

- Хочу отметить, что основные посылы, которые были в 2019 году и которые касаются развития таких важных отраслей как образование, дорожное строительство, комфортная городская среда, ЖКХ – сохранены и в бюджете будущего года. То, что эти тенденции сохранены, то, что учтены пожелания, которые высказаны муниципалитетами – это внушает сдержанный оптимизм относительно успешной реализации тех задач, которые ставит перед нами население, которые есть в рамках реализации нацпроектов и областных программ. За этот год было очень много сделано именно в плане решения вопросов комфортного проживания: это и дороги, и школы. Очень радует, что сейчас Правительством применен системный подход на три года. То есть, мы на три года спланировали те объекты, которые будем реализовывать в рамках областных программ и нацпроектов. Это позволит нам заранее готовить проектную документацию - ведь это достаточно сложный и трудоемкий процесс. В итоге мы избежим ненужных затрат, а результативность будет намного больше. В бюджете будущего года заложены многие вещи, которых не было ранее, предусмотрены субсидии. Это позволяет муниципалитетам запланировать те траты, которые необходимы. То, что в бюджете области, несмотря на сложность ситуации, средства на муниципальные образования увеличены, позволит решить многие наши задачи. Хочу также внести предложение: отразить в региональном бюджете такой момент, как возможность ремонта мостов и мостовых переходов на дорогах местного значения. Это большая проблема, она касается школьных маршрутов и требует скорейшего решения.

Татьяна Казакова, председатель Собрания депутатов Калязинского района:

- Все муниципалитеты активно участвуют в областных и муниципальных программах. Отмечу, что процент участия в софинансировании по программам остается достаточно высоким для муниципальных образований. В среднем он составляет 20% и порой, чтобы выиграть тот или иной конкурс, нам приходится увеличивать данный процент до 50% и выше. Наш район уже два года участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит минстрой. Мы были признаны финалистами, но, к сожалению, победителями не стали. Планируем вновь принять участие в данном конкурсе, однако реализация проекта требует заложить финансирование как в районном бюджете, так и в областном. Мы надеемся в этом вопросе на поддержку региона. Также хотим предложить принять областную программу по обновлению коммунальной техники. Эта поддержка, уверена, очень нужна муниципалитетам. Просим также рассмотреть вопросы увеличения финансирования лесхозов в районах и повышения денежного вознаграждения работникам пожарной охраны в регионе – до федерального уровня.