Символ веры и чуда: Волхвы тверской художницы Марии Бохан отправились в путешествие по миру

Но Нового года и Рождества время еще есть. Но дух Рождества постепенно начинает заполнять окружающее нас пространство... Огоньки, гирлянды, украшенными шарами ёлки - вся эта яркая пестрота и загадочное мерцание, от которых по неизвестным законам природы начинает ликовать душа и наполняться теплым светом сердце.

Кто распространяет эту радость и ожидание чудесного, никто не знает. Впрочем, у тверской художницы и кукольницы Марии Бохан на это есть своя версия.

- Мои волхвы начинают свое путешествие по миру, они же и разнесут весть, что мир скоро обновится. Вчера они уже работали на "Русских сезонах" в Германии в Лейпциге. А вот куда отправятся дальше, пока неизвестно, - подписала она фото вырезанных из бумаги бумажных фигур, в которых угадываются те самые мудрецы, что самыми первыми обнаружили божественного младенца в яслях.

Пока что волхвы добрались до Германии. а вот куда дальше - пока неясно... Фото: из архива Марии Бохан

Мария Бохан - мастер чудесного и волшебного. Член Творческого союза художников России (секция "Художественная кукла"), член Международного объединения авторской куклы, в Детском музейном центре ТГОМ она вот уже несколько лет руководит в том числе студией теневого театра "Королевство теней".

Благодаря простой белой бумаге, ножницам и, что важно, чутким руках, вокруг неё постоянно происходит что-то невероятное. А подсвеченные изнутри фигурки - это вообще разговор особый. Они, наполняясь светом, словно душой, оживают и начинают жить своей жизнью, рассказывать свои истории, а тем кто верит и сказки!

Бумажные волхвы как раз получились сказочными.

- Что для меня значит этот символ?.. Волхвы - это современный символ Рождества, новогодних подарков, символ веры в чудо. Три волхва, три мудреца, три короля из далекой восточной земли пошли, бог знает куда, на край мира, за новой звездой и ни на секунду не усомнились, увидев младенца, в хлеву среди животных и поклонились ему как новому царю. Это очень глубокая тема, если вдуматься...

Но я всю жизнь занимаюсь куклами и работаю с детьми. Поэтому всё. что я делаю, получается у меня в форме сказки, предназначенной в первую очередь для детей или для того детского, что есть внутри каждого взрослого человека.

Такие они без подсветки. Фото: из архива Марии Бохан

Сделать волхвов для выставочного проекта мне предложила знакомая галеристка. Вообще это очень интересная тема, куклы-светильники, а по сути бумажные колпаки, но необъятная. Технические сложности там ждут на каждом шагу. Светотени, объемная графика... Это все надо продумать, просчитать... Но если сделать всё правильно, то на глазах происходит зрительное чудо.

Кстати, отправляя волхвов за рубеж, Мария даже не знает, свидится ли с ними вновь.

- У них теперь началась своя Рожественская жизнь. Они будут путешествовать из проекта в проект, из города в город, из страны в страну. Мне лишь обещали высылать отрытки и дипломы с тех мест, где они успеют "засветиться". Таким образом, они мне будут передавать привет до окончания всех праздников.

Стоит таких кукол подсветить, как они оживают. Фото: из архива Марии Бохан

КСТАТИ

20 декабря в Детском музейном центре ТГОМ состоится открытие выставка Марии Бохан "Путешествие в старинную сказку" (по "Щелкунчику"). В экспозции бдут представлены большие и маленькие бумажные куклы автора, а также книжки про любимого всеми персонажа Нового года и Рождества.

Так что, следите за новостями.