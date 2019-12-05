Мечтам суждено сбываться: В Твери прошел индийский праздник, посвященный танцу и реке Ганг

Сколько должно пройти времени чтобы исполнилась мечта? День? Год? Вся жизнь?.. С незапамятных времен жители Индии верили, что пока по реке Ганг в глиняной лодочке плывет зажженая свеча, задуманное исполнится, ведь просьба дойдет до самих богов.

Древний Ганг или, привычнее для нас, Ганга, с тех древних времен, о которых уже никто и не помнит, всегда считалась небесной рекой, дарованной богами. Ее мощь низвергающую с небес принял на свою спину бог Шива и только потом направил на землю.

Зажги огонек, загадай желаниеФото: Ирина ТАРАСОВА

Как бы там не было, но до сих пор в Индии верят, что начало Ганга скрыто где-то в пещерах Гималаев, потому что его никто никогда не видел. Загадочная река рождает и не менее загадочные легенды, и праздники. Один из них отметили на днях во дворце культуры "Пролетарка".

Побывать в Индии можно было даже не выезжая из Твери. В фойне Дворца посетителей ждала ярмарка индийский товаров и угощений. Тут можно было приглядеть себе и коралловые бусы, и лотосовый парфюм и угоститься индийским масала-чаем. Что я тут же и сделала. После холода улицы традиционный молочный напиток с прожаренной суджи-халвой из манки согрел и порадовал. Оставалось только загадать желание...

За минуту до выходаФото: Ирина ТАРАСОВА

ТЫСЯЧИ ОГНЕЙ

Индия- это параллельное измерение. А точнее, это множество параллельных миров. Убедиться в этом можно было на празднике исполнения желаний "Ганга Махотсава", который устроил в конце ноября ансамбль индийского танца "Бхарат".

"Ганга Махотсава" - ежегодный индийский праздник , в честь священной реки Ганг, устраивают традиционно в ноябре в не менее почитаемом индусами городе Варанаси (это на северо-востоке страны). Главная традиция Ганга Махотсава - запуск по реке горящих лампад. Чем дольше горит огонек, тем больше шансов, что высшие силы исполнят просьбу или желание его хозяина. Это непередаваемое по красоте действо длится несколько часов, и воды Ганга освещаются тысячами плывущих ламп.

Именно поэтому праздник в ДК "Пролетарка" начался тоже... с огней.

- Давайте включим фонарики на телефонах и представим, что мы прямо сейчас окажемся в этой удивительной стране. А теперь мы все вместе загадаем желание и отправимся в путешествие, - предложила директор ДК "Пролетарка" Елена Постнова.

После этих слов зрительный зал озарился маленькими огоньками.

Директор ДК "Пролетарка" Елена Постнова - Давайте включим фонарики...Фото: Ирина ТАРАСОВА

СПАСИБО ЗА СКАЗКУ!

А дальше... Дальше было полное погружение в мир, так не похожий на наш. В мир сказки и символов, языка рук и говорящих жестов, каскадного пения, обращенного к богам и нежного, похожего на журчание реки, звука флейты.

На сцене ДК "Пролетарка" в этот вечер главными проводниками в мир удивительной культуры был ансамбль индийского танца "Бхарат". Вместе с танцами, традициями, морем разных костюмов, зрители побывали в разных статах Индии - от севера до юга.

Мастерство артистов и красота шоу завораживали... Древние танцы девадаси (храмовых девушек) стиля "бхаратнатьям", больше похожие на позы йогов... Плавные линии рук и звенящие колокольчики на ногах в танцах стиля "катхак". Яркие, пестрые веселые хороводы народных танцев.

Дополнили и украсили праздник приглашенные гости из Индии и Шри-ланки. Студенты медуниверситета танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, делясь со зрителями особенным, и так не похожим на наш, колоритом.

И только финал был общим. Когда на сцену вышли все участники концерта, свободного места на ней практически не осталось. Благодарность зрителей звучала одинаково: "Спасибо за сказку!"

ВАЖНО

Ансамбль "Бхарат" был создан в ДК "Пролетарка" 25 лет назад, как клуб русско-индийсколй дружбы. На протяжении всего времени здесь изучают творчество, эпос, сказания, легенды и, конечно, танцы Индии. Всё это время коллектив возглавляет Марина Брынова.

Фольклорный индийский танец ансамбля "Бхарат"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Было колоритноФото: Ирина ТАРАСОВА

И вкуснота!Фото: Ирина ТАРАСОВА

И все зажгли фонарикиФото: Ирина ТАРАСОВА

Перед концертомФото: Ирина ТАРАСОВА

Праздник исполнения желаний "Ганга Махотсава" в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Марина БрыноваФото: Ирина ТАРАСОВА

Удивительный танец гостей из Шри-ЛанкиФото: Ирина ТАРАСОВА

Индийский танец в стиле "катхак"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Гости из Шри-ЛанкиФото: Ирина ТАРАСОВА

Гости из Шри-ЛанкиФото: Ирина ТАРАСОВА

Главными проводниками в мир культуры Индии был ансамбль индийского танца "Бхарат"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главными проводниками в мир культуры Индии был ансамбль индийского танца "Бхарат"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главными проводниками в мир культуры Индии был ансамбль индийского танца "Бхарат"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главными проводниками в мир культуры Индии был ансамбль индийского танца "Бхарат"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главными проводниками в мир культуры Индии был ансамбль индийского танца "Бхарат"Фото: Ирина ТАРАСОВА