Большие вопросы муниципальной жизни в Тверской области

Деятельность медицинских учреждений, школ и детских садов, вопросы ЖКХ и благоустройства – эти темы чаще всего поднимают жители на встречах с депутатами. В графиках рабочих поездок председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева этот пункт обязательный, причём, всегда действует принцип: «примем и выслушаем всех». И только после окончания приёма начинается посещение объектов – с подробным выяснением, как сделали, уложились ли в сроки, сколько и на что потратили. Такими были и недавние рабочие поездки в Селижаровский и Оленинский районы.

В Селижаровском районе приём жителей Сергей Голубев и его коллега, депутат областного парламента Константин Антонов вели почти три часа. Тем не менее, ожидающие своей очереди люди недовольства не высказывали – знали, что примут всех и решат многое.

- Во встрече принимали участие представители администрации района, поэтому часть вопросов удалось решить на месте. Оставшиеся вопросы мы будем поднимать в соответствующих министерствах регионального Правительства, надеемся на их положительное решение, - отметил депутат Законодательного Собрания Тверской области Константин Антонов по итогам приема.

На положительное решение своих проблем надеются и в Оленинском районе. Одна из них - установка фельдшерско-акушерского пункта в деревне Козлы. Сам населённый пункт по меркам района немаленький: двести человек постоянных жителей, два фермерских хозяйства. Причём, жители своими силами уже и место под ФАП подготовили.

- Площадка уже готова, сейчас участвуем в ППМИ. Хотим сделать благоустройство близлежащей территории. Надеемся, что всё решится положительно, - говорит депутат собрания депутатов Оленинского района Роман Дмитриев.

Впрочем, были и вопросы, специфичные для каждого из муниципалитетов. Так, в Оленинском районе это пресловутая «мусорная тема».

- В частности, задавались вопросы относительно ввоза московского мусора в Оленинский район. Здесь остаётся процитировать губернатора, а это общая позиция областной власти, что свой мусор мы будем перерабатывать, а ввоза из других регионов точно не планируется. И я вынужден разочаровать тех, кто хочет на этой теме набрать себе политические баллы, - прокомментировал ситуацию председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев

Конец года – традиционно время подведения итогов. В обоих районах прошли короткие совещания с руководством и местными депутатами, осмотр объектов.

Городской парк «Молодёжный» в Селижарово разбит на бывшем заросшем пустыре. Областной бюджет в рамках софинасирования выделил на этот объект почти 5 миллионов рублей. Безусловно, эти средства потрачены эффективно. Как и почти 14 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной сети. Причем, председатель Заксобрания за ходом работ следил постоянно - во время каждой своей поездки в район. Впрочем, как и за работами на других объектах.

- Было очень много сделано по ремонту дорог. Южная, Базарная, Молодёжная, три двора отремонтированы. Заехали в парк Молодёжный - новое место отдыха селижаровцев. Безусловно, многое делается и по образовательным учреждениям. Это и замена оконных блоков в Большекошинской школе, и ремонт кровли в первой школе поселка Селижарово, - считает Сергей Голубев.

Кстати, по Оленинскому району таких вопросов не было.Вместе с тем, по Селижарову ещё остаются вопросы. В частности, не завершён ремонт спортзала в первой школе. По словам спикера, нужно выяснять, что происходит с подрядчиком, потому что 98 процентов работ сделано, но объект не введён в строй.

- Всё, что было запланировано по ППМИ, по ремонту дорожной сети, там, где есть областное софинансирование, то, что было запланировано по замене окон в основной школе, всё это реализовано. Это как раз тот самый случай, когда на сто процентов деньги, которые пришли из областного бюджета в муниципальное образование, были реализованы максимально эффективно. И у меня не было ни одного вопроса, что что-то сделали некачественно или не вовремя, - отметил Сергей Голубев.

Еще один объект, которому уделяется повышенное внимание - мост через реку Берёза в посёлке Мостовая Оленинского района. В 2013-м году он был закрыт, но ездить и ходить по нему продолжали, поскольку другой переправы не было. С июня этого года началось строительство нового моста. Общая стоимость - почти 50 млн. рублей, причем 30 млн. уже освоено. Подрядчик местный - «Тверьимпульс». Сам мост уже есть, остались перила, пешеходная часть, подъездные пути. Открытие движения запланировано на следующий год.

- Этот мост очень важен для Мостовского поселения: там находятся семь деревень, кладбище и городской питомник, в котором выращивают ели. Плюс, через этот мост жители ездят на работу, дети - в школу, - пояснил глава Мостовского сельского поселения Оленинского района Василий Бирюков.

- Я глубоко признателен региональной власти и, прежде всего, губернатору, который лично принимал решение о строительстве моста, а также Сергею Анатольевичу Голубеву, нашему депутату, который активно нам помогал. И, конечно, это решение не могло состояться без национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - говорит глава Оленинского района Олег Дубов.

Воинские захоронения - также обязательные пункты поездок. Обустраивают и приводят в порядок их везде. В посёлке Мирный Оленинского района на мемориале погибшим воинам казахских дивизий часть работ уже завершена: поставлен новый памятник, обновлён сам мемориал. В планах - установка новых ступеней к памятнику, обустройство территории вокруг.

В Селижаровском районе приведены в порядок захоронения в деревне Соколово и селе Ельцы.

- Выровнен заборчик, положена брусчатка с бордюрами, отремонтирована сама стела, - объясняет глава Большекошинского сельского поселения Селижаровского района Николай Румянцев.

- У нас есть ещё воинское захоронение непосредственно в деревне Большая Коша. Там сделана проектно-сметная документация на капитальный ремонт. В следующем году планируем вступить в программу софинансирования по ремонту воинских захоронений, - делится планами заместитель главы администрации Селижаровского района Светлана Рябова.

Воинские захоронения к Юбилею Победы повсеместно приводят в порядок. Фото: ЗС ТО

Все шансы на вступление в программу есть. По словам Сергея Голубева, в этом году на ремонт братских захоронений выделено намного больше денег из областного бюджета. В следующем году такая позитивная тенденция сохранится, более того, процент софинансирования со стороны районов будет меньше.

- Это наша общая задача - сделать всё, чтобы память о тех людях, которые победили в Великой Отечественной войне, сохранялась, а место их последнего упокоения поддерживалось в хорошем состоянии, - резюмировал председатель областного парламента.