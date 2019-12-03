2019-12-03T23:53:11+03:00
Политика

Проект Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года утвердили в первом чтении на заседании ТГД

На утверждение в Тверскую городскую Думу документ был передан в конце октября текущего года
Алина ПЕТРОВА
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На прошлой неделе на очередном заседании Тверской городской Думы депутаты приняли в первом чтении Проект Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года.

Напомним, на утверждение в Тверскую городскую Думу документ был передан в конце октября текущего года. Такое решение было единогласно принято членами рабочей группы на итоговом заседании по разработке Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года, которое прошло под председательством Главы Твери Алексея Огонькова. В состав группы кроме представителей Администрации города вошли депутаты Тверской городской Думы, члены Общественной палаты города, руководство муниципальных учреждений.

Работа над Стратегией социально-экономического развития города началась в июле 2018 года. Проект Стратегии размещен на официальном сайте Администрации города, затем был проведен опрос и исследование мнения жителей о наиболее актуальных проблемах города, первоочередных задачах и путях их решения. Свое мнение по поводу документа высказывали представители общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений, системы здравоохранения, руководители общественных организаций. Кроме активной общественности к работе над проектом Стратегии были подключены представители научного сообщества.

Как рассказал заместитель Главы администрации города Андрей Гаврилин, в итоговой версии проекта Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года учтено порядка 2000 предложений от населения и общественности, благодаря которым перечень важнейших проектов и мероприятий документа был скорректирован, также разработаны новые разделы, уточнены стратегические цели, задачи и направления развития города.

Депутаты Тверской городской Думы на последнем заседании поддержали представленный проект Стратегии, приняв его в первом чтении. Затем документ будет вынесен на публичные слушания.

После утверждения Стратегии-2035 будет разработан план ее осуществления, для мониторинга его выполнения планируется создать Координационный Совет при Тверской городской Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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