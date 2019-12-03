Здесь судьба моя. Здесь земля моя: ЗАО «Калининское» отметило 100-летний юбилей!

Бухгалтеры, механизаторы, операторы машинного доения. Юристы, инженеры, экономисты... 2 декабря в ЗАО «Калининское» чествовали именно их - людей, которые вершили и вершат эпоху крепкого, сильного предприятия, являющегося на сегодня образцом для многих хозяйств. Потому что смогли сохраниться, удержаться в трудные времена, смогли объединиться, когда требовалось ощущение плеча и поддержки. И все это с одной целью - чтобы стать еще сильнее, выбрать новые направления и вновь добиться на них успеха.

100-летие хозяйства - это колоссальная дата, за которой стоят история и судьбы людей, вершивших эту историю. Именно об этом говорил в своем поздравлении губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня мы все готовимся к 75-летию празднования дня Великой Победы. И производство внесло свою лепту в это общее достижение. Все работники тогда еще совхоза вернулись в Калинин сразу после освобождения города и приняли участие в восстановлении предприятия, в снабжении жителей продуктами питания. Сегодня здесь работают достойные продолжатели!

Рассказывая о дне сегодняшнем, глава региона отметил, что «предприятие является ярким примером того, как нужно эффективно трудиться, сохранять традиции, воспитывать целые поколения настоящих профессионалов».

- Мы ценим весомый вклад ЗАО «Калининское» в решение задач, поставленных Президентом России в рамках реализации национальных проектов. На сегодня вы лучшие представители по выполнению поставленных задач! - подчеркнул губернатор.

С юбилейной датой руководство, ветеранов и сотрудников одного из передовых хозяйств Верхневолжья поздравили председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов и руководство Твери.

РЕКОРДЫ И ПЛАНЫ

В 1919 году ЗАО «Калининское» было организовано как хозяйство по выращиваю и производству молока. В настоящее время здесь работает 170 человек. Предприятие динамично развивается. Сегодня оно специализируется на молочном и племенном животноводстве, а также самостоятельно выращивает корма для скота. Новые фермы, телятники. На сегодня общее поголовье крупного рогатого скота составляет более 2000 голов. Дойного стада 1100 голов, но есть и молодняк. Рождаются и телочки, и бычки. Бычки в основном идут сразу на продажу. Телочек растят, потом осеменяют и переводят в фуражные коровы.

Благодаря таким объемам и удоям меняется и ассортимент. Сейчас здесь выпускают больше 25 наименований продукции: творог трех видов, сметана двух видов по жирности, кефир, молоко... Запустили в производство ряженку, йогурт, творожную массу... Также часть молока отправляется на завод для изготовления сыра и в магазины Твери.

Подводя своеобразный итог, генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков подчеркивает:

- 100-летний юбилей - это глобальное событие для нашего предприятия, и мы встречаем его с хорошими показателями! В этом году мы произвели на 1000 тонн больше молока по сравнению с прошлым годом. Надой у нас составил более 10 тысяч литров на корову, и мы продолжаем наращивать объемы производства. И второй показатель - это высокое качество нашей продукции. Мы поставляем её в более 200 магазинов Твери, и она пользуется спросом. А планы? Как без них! Мы и дальше будем укреплять экономику. Будем заниматься переработкой молока, производить и другие виды продукции. А еще хотим запустить производство сыра. И мы уже к этому готовимся!

ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ

История любого производства - это люди и руководители. Об этом, не сговариваясь, говорили 2 декабря все. И те, кто работал на предприятии еще в 60-е годы прошлого века, и те, кто работает здесь сегодня.

В юбилейный день поздравить предприятие пришли все, объединив тем самым прошлое, настоящее и будущее хозяйства.

Замечаю нарядную взволнованную женщину. Антонине Мордасовой чуть за 80 лет. Пришла на ЗАО «Калининское» в 60-е годы, ушла в 1980-х. 21 год отработала здесь главным экономистом.

- Смотрю я сегодня и диву даюсь. Все меняется. Когда-то предприятие организовалось из маленьких подсобных хозяйств. А теперь это колоссальное производство. И я горжусь, что имела отношение к его созданию. Хотя, трудности, конечно, были. Как без них? Но зато смотрите, какой сейчас успех! Конечно, люди много значат, но грамотные руководители - это настоящий клад. Я желаю совхозу еще больше расцветать, крепнуть. И чтобы гремели не только по области, но и по всей России!

Мария Ступицкая - это уже следующее поколение ЗАО «Калининское», преемница Антонины Мордасовой и тоже экономист.

- Что я сегодня чувствую? Радость! Разве мы думали, что коровы будут давать тонну молока? У нас в 70-е - 90-е годы было достижением 3,5 тысячи килограммов в год. А теперь и индивидуальное кормление, и анализы комбикормов, и всех добавок. Плюс племенной скот. Это удивительно! Поэтому своему предприятию я бы пожелала двигаться вперед и расцветать еще больше!

Неудивительно, что большую часть торжественной церемонии заняло награждение лучших работников предприятия.

Нагрудный знак губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области» вручили Светлане Ковалёвой. За все 22 года, что она трудится здесь главным бухгалтером, признается, что предприятие стало не то что вторым - первым домом, потому что большая часть времени проходит именно на работе, а коллектив давно уже стал семьей.

Кстати, о награде Светлане Ковалёвой не говорили вплоть до последнего дня. Все держалось в секрете.

- Конечно, для меня это очень неожиданно, - смеется она. – Генеральный директор тайну не выдал и никому не рассказал. Поэтому это очень и ответственно, и в то же время очень радостно. Спасибо всем, кто оценил мой труд по достоинству.

Нагрудный знак губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области» вручили главному бухгалтеру предприятия Светлане Ковалёвой. Фото: ПТО

В этот день награждали многих. Несколько сотрудников были отмечены почётными грамотами и благодарностями. Одна из них - оператор машинного доения с 17-летним стажем Любовь Лобова. Она заботится сразу о 75 коровах. Причем знает всех поименно.

- Липа, Верба, Ромашка, Ольха, Дивизия... Была даже Яша, - светло улыбается Любовь Николаевна. - Люблю их всех, как и свою работу. У нас хорошо - и к городу близко, и зарплата достойная, и руководитель понимающий.

На втором ряду замечаю высокого, с крепкими руками, привычными к труду, механизатора Александра Корнилова. Чувствуется, что ему неловко и быть в центре внимания, и что-то рассказывать о себе.

- Могу работать на тракторе, могу на комбайне, - скромно пожимает он плечами. Только чуть позже в разговоре с руководителем узнаю, что Александр тоже один из лучших сотрудников. Вот уже более 19 лет занимается скашиванием, вспашкой зяби, многолетних трав. И у него самая высокая выработка. ЗАО «Калининское» называет не работой, а жизнью. Ведь здесь у него всё…

Торжественное мероприятие завершилось ярким аккордом. Поздравить предприятие также приехали артисты Театра драмы и филармонии.

«Здесь судьба моя... Здесь моя земля.... Добрая моя, сильная моя Россия», - пели со сцены чистыми голосами красивые и молодые парни и девушки. А мне думалось - как символично. Ведь именно эта земля объединила столько поколений людей. Стала для них не просто домом, а действительно судьбой. Вовлекла в эту историю и нас, не работающих здесь, но знающих предприятие, любящих эту продукцию, испытывающих чувство гордости за своё, родное. А это, наверное, и есть то самое счастье.

ВАЖНО

На сегодня поголовье крупного рогатого скота в ЗАО «Калининское» составляет 2575 голов. Надой на одну корову – 9933 кг. В 2019 году был побит собственный рекорд: произведено почти 11 тыс. тонн молока, производство мяса составило 243 тонны.

Предприятие занимает первое место в Тверской области по продуктивности животных и второе место по производству молока. В 2019 году посевные площади кормовых культур составили 2245 га. Заготовлено 15 тыс. тонн сенажа.

ЗАО «Калининское» - предприятие инновационное. Здесь внедряются передовые технологии, фермы предприятия полностью автоматизированы и оснащены высокотехнологическим оборудованием, при полевых работах используется современная уборочная техника.

Сегодня здесь выпускают больше 25 наименований продукцииФото: Ирина ТАРАСОВА